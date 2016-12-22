Би-би-си узнала об упрощенных условиях восстановления РУСАДА

Министерство спорта России согласилось на упрощенные условия WADA по восстановлению статуса РУСАДА, узнала Би-би-си. Накануне исполком WADA получил рекомендации восстановить российское агентство, вопрос рассмотрят 20 сентября

Павел Колобков (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще в июне предложило министру спорта России Павлу Колобкову компромисс в выполнении требований, необходимых для восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и недавно получило от российского министра согласие на это. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на соответствующую переписку между чиновниками WADA и Колобковым.

В частности в письме от 22 июня президента WADA Крейга Риди и генерального директора организации Оливье Ниггли на имя Колобкова предлагаются «весьма скромные изменения в формулировках» для выполнения первого условия (принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе).

Кроме того, «в качестве компромисса» авторы письма предложили обеспечить доступ только к тем допинг-пробам из московской лаборатории, которые вызывают у международной организации подозрение. В письме отмечается, что это, «скорее всего, будет небольшое количество образцов». Второе обязательное условие в первоначальном варианте подразумевало обеспечение доступа сотрудникам WADA ко всем допинг-пробам московской лаборатории.

«Я согласен принять два оставшихся условия <...>, о которых говорится в вашем письме от 22 июня», — говорится в письменном ответе Колобкова, копия которого также оказалась в распоряжении Би-би-си.

Накануне стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить в правах РУСАДА. Рассмотрение данного вопроса запланировано на 20 сентября.

