Фигуранту дела основателя «Хортицы» Беспалову ужесточили обвинение

Беспалова ранее обвиняли в посредничестве при даче взятки, теперь появилось новое обвинение — содействие террористической деятельности. Основателя «Хортицы» Черняка подозревают в финансировании терроризма

Бывшему владельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александру Беспалову вменили новое обвинение — в содействии террористической деятельности, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Изначально ему предъявляли обвинение только в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК), потом появилось новое обвинения — в содействии террористической деятельности. Расследование уголовного дела завершено, его будет рассматривать 2-й Западный окружной военной суд

Беспалов признал свою вину и сотрудничал со следствием, а также просил о досудебном порядке рассмотрения дела в суде.

За счет показаний Беспалова удалось собрать доказательную базу в отношении основателя и владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка — холдинг выпускал водку под брендом «Хортиця» и прежде владел "Русским Севером" и "Родник и К".

Черняк был заочно арестован в августе прошлого года. Ему вменили ч. 1.1 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма), она предполагает до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Черняк и «иные лица» вступили в сговор и направили ВСУ и другим украинским подразделениям 500 млн руб. Кроме того, бизнесмен поставил на Украину товары военного назначения стоимостью 90 млн руб.

Собственником «Русский север» (Вологодская область) и «Родник и К» (Московская область) Беспалов стал в мае 2022-го, до этого они принадлежали кипрским компаниями. Бизнесмен был задержан в июне прошлого года.

Беспалов был задержан в июне 2023 года и позднее арестован. По версии следствия, он помог гендиректору завода «Родник и К» Андрею Лазутину освободить от мобилизации одного из его сыновей за взятку в размере порядка $10 тыс. Беспалов дал изобличающие показания на сотрудников военкомата, официально оформивших отсрочку сыну Лазутина от армии. Сам Лазутин оформил явку с повинной. Суд ему избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. В рамках обеспечительных мер был наложен арест на все активы и недвижимость Беспалова.

В июле этого года два завода, собственниками которых был Беспалов, а также другие предприятия Global Spirits были переданы государству. Руководителем «Русского Севера» и «Родник и К» стал Андрей Дронов, который возглавил еще несколько бывших предприятий холдинга.