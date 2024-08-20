Россияне назвали достойный размер оплаты труда

Все о карьере: как найти и сохранить работу

Почти половина опрошенных россиян считают достойной зарплату в 100-200 тыс. руб. Еще около 20% в каждом случае выбрали варианты свыше 500 тыс. руб. и менее 100 тыс. руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Около 50% россиян сочли достойной зарплату в 100-200 тыс. руб., следует из опроса финансового маркетплейса «Сравни» (есть у РБК).

Сумму в пределах 100-200 тыс. руб. выбрали 48% опрошенных. 19% посчитали, что должны получать за свою работу более 500 тыс. руб., 18% — менее 100 тыс. руб.

69% респондентов отметили, что перспектива получать более высокую зарплату для них оказывает влияние на выбор профессии. 80% опрошенных сообщили, что благодаря работе хотели бы достичь определенного жизненного стандарта.

81% россиян заявили о готовности заново учиться или же пройти повышение квалификации, чтобы получать зарплату выше. Большинство опрошенных (60%) при этом не хотели бы значительно тратиться на учебу: допустимые расходы они оценили в сумму не более 50 тыс. руб. руб. 20% респондентов отметили, что могут израсходовать на эти цели 50-100 тыс. руб.; 9% — более 500 тыс. руб., 8% — 100-200 тыс. руб. и 3% — 200-500 тыс. руб.

Опрос «Сравни» проводился методом онлайн-панели среди 1370 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Согласно исследованию сервиса по поиску работы hh.ru (участвовали 1032 соискателя из России) самая высокооплачиваемая профессия в первом полугодии 2024-го — DevOps-инженер (медиана предлагаемых зарплат — 248,1 тыс. руб.). На втором месте — дата-сайентист (в среднем 240 тыс. руб.), на третьем — системный аналитик (180,8 тыс. руб.).

В начале августа hh.ru назвал самые низкооплачиваемые профессии. В это число вошли дворники (32 тыс. руб. в месяц), уборщики (37 тыс. руб.), воспитатели и няни (40 тыс. руб.), а также учителя (42 тыс. руб.). По данным сервиса, эти размеры зарплат меньше среднего уровня по стране: медиана составляет 70–75 тыс. руб.