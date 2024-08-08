HH.ru назвал российские компании с самой высокой зарплатой курьеров

Средняя зарплата курьеров на сегодняшний день составляет 110 тыс. руб. Больше других курьерам на личном автомобиле предлагают «Купер», «Перекресток Впрок» и Ozon Fresh

Самой высокооплачиваемой в России вакансией для курьера является место в компании «Купер» (ранее — «Сбермаркет») — работникам предлагают зарплату до 202 тыс. руб. на руки, говорится в исследовании HH.ru (есть у РБК).

На такую зарплату могут претендовать курьеры с собственным автомобилем. Компания предлагает соискателям график от 3 часов в день.

Второе место по уровню оплаты труда курьеров занимает «Перекресток Впрок». Магазин предлагает водителям-курьерам на собственном грузовом автомобиле зарплату от 200 тыс. руб. до вычета налогов, ежедневный доход составляет от 10 тыс. руб.

Третью строчку в рейтинге зарплат курьеров-водителей занимает Ozon Fresh. Курьерам с личным автомобилем предлагают от 150 до 270 тыс. руб. до вычета налогов. Курьерам на электровелосипеде маркетплейс готов платить от 120 до 170 тыс. руб.

В топ-10 по размеру зарплат курьеров на личном автомобиле также вошли:

магазин «ВсеИнструменты.ру» (от 200 тыс. руб. на руки);

доставка еды «PizzaSishiWok» (от 150 до 235 тыс. руб. на руки);

сеть ресторанов фастфуда «Бургер Кинг» (от 197 тыс. руб. на руки). Пешим курьерам предлагают до 116 тыс. руб. на руки, велокурьеру — до 150 тыс. руб. на тех же условиях;

московский ЦУМ (от 170 до 250 тыс. руб. до вычета налогов, машина предоставляется магазином);

кикшеринг Whoosh (от 150 до 200 тыс. руб. на руки);

Следующую строчку в рейтинге по размеру зарплат занимает доставка еды «Тануки» — она предлагает от 150 до 200 тыс. руб на руки «поющим курьерам». Такие специалисты должны гулять по городу с термосумкой и исполнять песни для гостей. Требуется знать тексты определенных песен и обладать голосом.

Замыкает топ-10 вакансия доставки еды «Dostaевский» — курьерам на автомобиле компания предлагает до 208 630 руб. на руки, а велокурьерам — до 164 тыс. руб.

Также HH.ru отметил высокий уровень зарплат курьеров в магазине одежды Lamoda, сервисе «Яндекс.Еда» и маркетплейсе Wildberries.

Средняя зарплата курьеров на сегодняшний день составляет 110 440 руб. При этом, как отмечает HH.ru, она растет третий год подряд.

Так, в 2022 году средний годовой прирост составил 29% по сравнению с 2021 годом. В 2023 году зарплаты курьеров выросли еще на 33% относительно 2022 года. С января по июль 2024 года прирост составил 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.