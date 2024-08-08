HH.ru назвал профессии с самой низкой зарплатой
Дворники, уборщики и воспитатели получают самые низкие заработные платы в России, следует из исследования сервиса HeadHunter, которое приводит «РИА Новости».
Средняя зарплата дворников составляет 32 тыс. руб., уборщиков — 37 тыс. руб., а воспитатели и няни получают 40 тыс. руб. в месяц. Cредняя зарплата учителей составляет около 42 тыс. руб.
Согласно данным сервиса HeadHunter, это меньше среднего уровня по стране. Медиана зарплат в России сегодня составляет 70–75 тыс. руб. Помимо этих профессий в список с самыми низкими зарплатами вошли артист и психолог с доходом в 45 тыс. руб., охранник — 47 тыс. руб., кассир-операционист — 48 тыс. руб. и др.
В сервисе объяснили, что в топ специализаций с наиболее низкой заработной платой попадают работы, которые не требуют профессионального образования и квалификации, либо специальности, на которых нет повышенного спроса.
Ранее HH.ru назвал российские компании с самой высокой зарплатой курьеров. Ими оказались курьеры на личном автомобиле сервисов «Купер», «Перекресток Впрок» и Ozon Fresh. Их средняя зарплата на сегодняшний день составляет 110 тыс. рублей.
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