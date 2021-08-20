В Подмосковье задержали пришедших на пятничную молитву в мечеть

Мусульман увезли в ОВД для проверки документов. «Новая газета» пишет, что задержания связаны с совместной операцией ФСБ и ОМОН

В подмосковных Котельниках полиция пришла в мечеть и начала задерживать участников пятничной молитвы. Об этом сообщают «Медиазона» со ссылкой на адвоката комитета «Гражданское содействие» (организация включена в реестр иноагентов) Марию Красову, ТАСС со ссылкой на адвоката Лидию Аносову и «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Лидию Самсонову.

Аносова, оказывающая задержанным правовую помощь, заявила, что полиция задержала порядка 600 человек, которых доставили в ОВД «Люберецкое». У них проверяют документы, пока ничего не инкриминируют», — сказала она.

В то же время Самсонова сообщила «Интерфаксу», что в «Люберецкое» ОВД привезли примерно 60 человек. По ее словам, на момент начала проверки в мечети находилось около 600 человек. Адвокат Красова также заявила об около 60 задержанных. Она уточнила, что в отделе полиции у мусульман помимо проверки документов берут соскоб со щеки. Аносова и Красова отметили, что с задержанными обращаются корректно.

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«Важно уточнить, что полицейские ведут себя максимально корректно. <...> В этом смысле все нормально. Не нормально, что мы здесь уже шесть часов, непонятно, что происходит, и самое ужасное, что люди пришли на службу, а их там просто закрыли», — заявила Красова. Она сообщила, что оставшихся в мечети людей не выпускают из здания, по ее словам, их охраняют силовики в черной форме с закрытыми лицами.