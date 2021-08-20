Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 74,36 (+0,21) Инвестиции, 20 авг, 13:10
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 86,86 (+0,25) Инвестиции, 20 авг, 13:10
«Панцирь-С» уничтожил 22 выпущенных Израилем по Сирии ракеты Политика, 00:20 Волейбольная сборная России выиграла стартовый матч женского ЧЕ Спорт, 00:18 Просто будь совой: как нищий канадец заработал $4 млрд на мини-маркетах Pro, 00:00 Сможет ли «Уфа» вновь «подставить подножку» «Зениту». Анонс тура РПЛ Спорт, 00:00 Олимпийский чемпион покинул сбор из-за сотрясения мозга Спорт, 20 авг, 23:57 Медведев вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати Спорт, 20 авг, 23:12 В Подмосковье задержали пришедших на пятничную молитву в мечеть Общество, 20 авг, 23:08 В Смоленской области мужчина ранил знакомого и начал стрелять из окна Общество, 20 авг, 23:04 Как у преемников Меркель рушился и рос рейтинг: кто заменит канцлера ФРГ Политика, 20 авг, 23:00 Российского боксера Бетербиева обязали провести защиту титула Спорт, 20 авг, 22:53 Байден не стал ручаться за успех эвакуации из Кабула Политика, 20 авг, 22:31 Месси не попал в заявку на третий матч чемпионата Франции Спорт, 20 авг, 22:13 Рогозин объявил о переносе запуска «Союза» со спутниками OneWeb Технологии и медиа, 20 авг, 22:12 Александр Емельяненко подписал контракт на бой по правилам бокса Спорт, 20 авг, 22:06
Общество ,  
0 

В Подмосковье задержали пришедших на пятничную молитву в мечеть

Мусульман увезли в ОВД для проверки документов. «Новая газета» пишет, что задержания связаны с совместной операцией ФСБ и ОМОН

В подмосковных Котельниках полиция пришла в мечеть и начала задерживать участников пятничной молитвы. Об этом сообщают «Медиазона» со ссылкой на адвоката комитета «Гражданское содействие» (организация включена в реестр иноагентов) Марию Красову, ТАСС со ссылкой на адвоката Лидию Аносову и «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Лидию Самсонову.

Аносова, оказывающая задержанным правовую помощь, заявила, что полиция задержала порядка 600 человек, которых доставили в ОВД «Люберецкое». У них проверяют документы, пока ничего не инкриминируют», — сказала она.

В то же время Самсонова сообщила «Интерфаксу», что в «Люберецкое» ОВД привезли примерно 60 человек. По ее словам, на момент начала проверки в мечети находилось около 600 человек. Адвокат Красова также заявила об около 60 задержанных. Она уточнила, что в отделе полиции у мусульман помимо проверки документов берут соскоб со щеки. Аносова и Красова отметили, что с задержанными обращаются корректно.

ФСБ задержала в Барнауле планировавшего подорвать мечеть мужчину
Общество

«Важно уточнить, что полицейские ведут себя максимально корректно. <...> В этом смысле все нормально. Не нормально, что мы здесь уже шесть часов, непонятно, что происходит, и самое ужасное, что люди пришли на службу, а их там просто закрыли», — заявила Красова. Она сообщила, что оставшихся в мечети людей не выпускают из здания, по ее словам, их охраняют силовики в черной форме с закрытыми лицами.

ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев также передает, что в мечети удерживают несколько десятков человек. Несколько очевидцев сообщили проекту, что с людей требуют деньги за выход. Один из собеседников ОВД-Инфо также заявил, что одного человека избили, его увезли на скорой.

В Чечне запретили ходить в магазины и мечети без документов о вакцинации
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Читайте на РБК Pro
«Вы тупые?!»: как дерзкий маркетинг помог шведской Oatly покорить мир Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

«Правоохранители совершили сегодня визит в Мусульманский центр Котельников. Информации о причинах проверки и подробностей ее проведения у нас нет», — сообщили РБК в пресс-службе Духовного управления мусульман Московской области.

«Информация проверяется», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам Красовой, происходящее силовики объяснили «плановой проверкой документов». Дежурный в отделе полиции уточнил «Новой газете», что задержания связаны с операцией, проводимой ФСБ и ОМОНом. Как он пояснил, задержанных доставляют в ОВД, чтобы вышеуказанные органы провели необходимую проверку.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Ограничения на посещение мечетей, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса, начали смягчать летом прошлого года. Прихожан обязали соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки. Участие в религиозных церемониях людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями не рекомендуется. На время одного из главных в исламе праздников — Курбан-байрама — 20 июля московские мечети были закрыты для прихожан, праздничные молитвы транслировали онлайн.

Авторы
Анна Громова Анна Громова, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
мечеть Котельники полиция Подмосковье
Материалы по теме
ФСБ задержала в Барнауле планировавшего подорвать мечеть мужчину
Общество
В Чечне запретили ходить в магазины и мечети без документов о вакцинации
Общество
Празднование Курбан-байрама в России во второй год пандемии. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter