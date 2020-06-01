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Пандемия коронавируса ,  
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Духовное управление мусульман России установило правила посещения мечетей

С 1 июня в России начнется постепенное снятие ограничений на посещение мечетей, которые были закрыты в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в письме первого замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова подведомственным религиозным организациям, сообщается на сайте управления.

При этом в мечетях необходимо соблюдать ряд мер по предотвращению распространения инфекции, следует из документа. Так,  прихожане должны размещаться на дистанции друг от друга и соблюдать масочно-перчаточный режим. Кроме того, на входе в мечети и молельные залы должны стоять антисептические средства, говорится в письме. Людям старше 65 лет или страдающим хроническими заболеванием необходимо рекомендовать воздержаться от посещения молитв, следует из циркуляра.

В Москве соборная мечеть откроется 1 июня, сообщил Мухетдинов, его слова передает «РИА Новости». При этом еще не решено, будет ли проведена в мечети пятничная молитва, отметил он. «Хотим посмотреть, какая будет реакция людей, сможем ли мы обеспечить все необходимые нормативы: маски, перчатки, работу волонтеров, проходную систему», — пояснил Мухетдинов. Другие мечети в Москве и Московской области, подведомственные ДУМ России, пока закрыты, отметил он.

Роспотребнадзор назвал условия для открытия храмов
Общество
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ранее, 30 мая, рекомендации для открытия религиозных учреждений разработал Роспотребнадзор. Согласно рекомендациям, в храмах, мечетях и синагогах верующие обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а также находиться в масках. При этом участие в богослужениях и различных церемониях людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями не рекомендуется. 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: мусульмане, мечеть, пандемия
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