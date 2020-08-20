Россия возобновит зарубежные полеты еще из трех городов

С 20 августа Россия возобновит международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска, сообщается на сайте Росавиации.

«В перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск», — говорится в сообщении ведомства.

Полеты в эти города смогут выполнять как российские, так и иностранные авиакомпании.

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