В Подмосковье «заминировали» аэропорты и торговые центры

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Утром в четверг, 20 августа, экстренные службы получили сообщения о минировании терминалов в аэропортах московского региона, а также зданий судов и торговых центров.

Как рассказал источник РБК в ГУ МВД по Московской области, информация о содержалась в email-сообщении от неизвестного адресата.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили РБК, что аэропорт работает в штатном режиме. РБК обратился за комментарием в другие аэропорты региона.

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