ФСБ сообщила о попытке СБУ выкрасть из России лидера ополченцев Донбасса

Имя этого лидера ополченцев в ФСБ не называют. Но спецслужба уточняет, что к преступлению причастен организатор убийства экс-главы ДНР Александра Захарченко

Видео: ФСБ России

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) помешала Службе безопасности Украины (СБУ) похитить и вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСБ.

«В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что речь идет о человеке, который был одним из лидеров народного ополчения Донбасса и принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его имя не указывается.

При попытке похищение были задержаны семь граждан России — Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В. Организатором преступления выступил украинец Андрей Байдала, координатором — гражданин Украины Игорь Мищенко, сообщили в ФСБ.