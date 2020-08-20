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ФСБ сообщила о попытке СБУ выкрасть из России лидера ополченцев Донбасса

Имя этого лидера ополченцев в ФСБ не называют. Но спецслужба уточняет, что к преступлению причастен организатор убийства экс-главы ДНР Александра Захарченко

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) помешала Службе безопасности Украины (СБУ) похитить и вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСБ.

«В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что речь идет о человеке, который был одним из лидеров народного ополчения Донбасса и принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его имя не указывается.

При попытке похищение были задержаны семь граждан России — Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В. Организатором преступления выступил украинец Андрей Байдала, координатором — гражданин Украины Игорь Мищенко, сообщили в ФСБ.

В сообщении указывается, что Байдала известен органам безопасности и компетентным органам самопровозглашеннной Донецкой народной республики (ДНР) как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо пятого управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства экс-главы ДНР Александра Захарченко.

В ФСБ сообщили, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя пятого управления департамента контрразведки Александра Поклада. «Так, в составе указанного управления функционирует четвертый отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России», — говорится в сообщении.

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По версии ВСБ, для создания алиби фигурантам украинские спецслужбы заранее распространили в СМИ сообщение о задержании Байдалы за незаконное хранение оружия. При этом, как считают в ведомстве, Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство двумя группами захвата.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ФСБ, СБУ, ополчение, Донбасс, похищение
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