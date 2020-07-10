В Киеве на два месяца арестовали «куратора ДНР из ГРУ»

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на 60 дней гражданина Украины, который подозревается в создании «Разведывательного управления ДНР». Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что мужчину арестовали без возможности выхода под залог. Накануне ему дали статус подозреваемого по уголовному делу о создании, руководстве и участии в террористической организации.

По версии следствия, арестованный принимал активное участие в создании разведывательного управления непризнанной Донецкой народной республики, а также «выполнял задачи спецслужб страны-оккупанта».

В пресс-службе сообщают, что он «руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна совершить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории».