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В Киеве на два месяца арестовали «куратора ДНР из ГРУ»

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на 60 дней гражданина Украины, который подозревается в создании «Разведывательного управления ДНР». Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что мужчину арестовали без возможности выхода под залог. Накануне ему дали статус подозреваемого по уголовному делу о создании, руководстве и участии в террористической организации.

По версии следствия, арестованный принимал активное участие в создании разведывательного управления непризнанной Донецкой народной республики, а также «выполнял задачи спецслужб страны-оккупанта».

В пресс-службе сообщают, что он «руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна совершить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории».

В Киеве заявили о задержании «куратора ДНР из ГРУ»
Политика
Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Ранее 8 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании гражданина, курировавшего руководителей ДНР со стороны Главного разведывательного управления Генштаба России.

СБУ утверждала, что задержанный является внештатным сотрудником российских спецслужб и выполнял свои функции на протяжении последних шести лет. Украинские силовики также сообщили, что у них есть аудиозаписи телефонных переговоров задержанного Андрея Николаевича К. В них якобы раскрываются детали межведомственного противостояния ГРУ и ФСБ, упоминаются имена руководителей российских ведомств, высокопоставленных чиновников и руководителей ДНР.

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Кроме того, в СБУ заявили, что на аудиозаписях зафиксированы разговоры задержанного с Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко, которым было предъявлено обвинение в причастности к крушению малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Теги: Украина, арест
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