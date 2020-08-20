Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 августа

Германия и Франция предлагают реформировать ВОЗ, командующий ВМС Украины заразился COVID-19, губернатор Курской области получил вакцину до ее госрегистрации; главное — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 937 тыс. (плюс 4828 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 989 человек (плюс 117 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 749 тыс. человек.