Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 августа
Германия и Франция предлагают реформировать ВОЗ, командующий ВМС Украины заразился COVID-19, губернатор Курской области получил вакцину до ее госрегистрации; главное — в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 937 тыс. (плюс 4828 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 15 989 человек (плюс 117 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 749 тыс. человек.
В Сочи водителям автобусов запретили впускать пассажиров без масок. В случае несоблюдения водителями и пассажирами масочного режима автотранспортные предприятия могут быть закрыты Роспотребнадзором на 90 дней.
У 11 хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала команды хоккейного клуба «Сибирь» выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по безопасности для российских училищ. Им ведомство посоветовало исключить массовые мероприятия, закрепить за каждой группой отдельный учебный класс, а вечерников и заочников перевести в дистанционный формат обучения.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 21,98 млн, из них более 775,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 22,05 млн человек, из них более 779,5 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i
Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,48 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,4 млн), на третьем — Индия (более 2,7 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (592,1 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
По данным Reuters, власти Германии и Франции обсуждают возможность реформирования Всемирной организации здравоохранения. Они предлагают расширить ее полномочия и увеличить финансирование. Авторы плана реформ подчеркивают, что пандемия COVID-19 еще раз подтвердила, что ВОЗ нужно больше средств, чтобы иметь возможность расследовать причины возникновения заболевания и выявлять его первоначальные очаги, не прибегая при этом к поискам дополнительного финансирования.
COVID-19 заразился командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. Вместе с ним оказались инфицированы еще несколько офицеров ВМС, говорят источники украинских СМИ. Отмечается, что на «организации выполнения флотом поставленных задач это никак не сказывается», заболевания протекают бессимптомно.
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Правительство Финляндии восстановило ограничения на пересечения границы для 10 стран, где отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ограничения будут вновь введены для приезжающих из Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Греции и Мальты, Ирландии, Сан-Марино, Японии и Кипра.