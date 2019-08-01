Адвокат сообщил об отказе СК возбудить дело против отца сестер Хачатурян

Следователи не будут заводить уголовное дело на отца сестер Хачатурян Михаила, сообщил РБК адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.
«Ничего удивительного не произошло, потому что в любом случае сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью. Это постановление не реабилитирующее, так как в нем перечислены преступления, которые он совершил, как установленный факт», — сказал он.
Родственники могут не согласиться с этим постановлением, чтобы реабилитировать умершего и доказать его невиновность. В таком случае против Михаила Хачатуряна возбудят дело, пояснил юрист.
Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин подтвердил РБК, что постановление об отказе в возбуждении дела не реабилитирует отца сестер. Если родственники хотят, чтобы дело было реабилитирующим, им нужно снова подавать в суд, добавил он.