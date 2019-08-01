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Евро/Доллар $1,06 (-4,19%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Адвокат сообщил об отказе СК возбудить дело против отца сестер Хачатурян
Уголовное дело против отца сестер Хачатурян отказались расследовать из-за его смерти. Адвокат пояснил, что такой отказ не является реабилитацией, так как в постановлении перечислены «преступления, которые он совершил»
Сестры Ангелина (в центре) и Крестина (на втором плане) Хачатурян (Фото: Мосгорсуд / ТАСС)

Следователи не будут заводить уголовное дело на отца сестер Хачатурян Михаила, сообщил РБК адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

«Ничего удивительного не произошло, потому что в любом случае сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью. Это постановление не реабилитирующее, так как в нем перечислены преступления, которые он совершил, как установленный факт», — сказал он.

Родственники могут не согласиться с этим постановлением, чтобы реабилитировать умершего и доказать его невиновность. В таком случае против Михаила Хачатуряна возбудят дело, пояснил юрист.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин подтвердил РБК, что постановление об отказе в возбуждении дела не реабилитирует отца сестер. Если родственники хотят, чтобы дело было реабилитирующим, им нужно снова подавать в суд, добавил он.

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СК проверит действия отца сестер Хачатурян на предмет уголовного дела

Ранее Липцер заявил «МБХ Медиа», что об отказе в возбуждении дела против отца сестер ему стало известно «со слов следователя» и письменных подтверждений юристы еще не получили.

РБК обратился за комментарием к руководителю управления взаимодействия со СМИ СК России Светлане Петренко.

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В Петербурге покажут спектакль в поддержку сестер Хачатурян

Трех сестер Хачатурян — Марию, Ангелину и Крестину — обвиняют в убийстве своего отца Михаила в июле прошлого года. Девушкам грозит до 20 лет лишения свободы. Они утверждают, что на протяжении последних нескольких лет он избивал и насиловал их. В августе прошлого года сестер арестовали, но позже меру пресечения заменили на запрет определенных действий.

11 июля Следственный комитет выделил в отдельное производство материалы в отношении отца девушек. По словам Першина, речь шла о материалах по статьям УК об истязании (ст. 117), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132) и понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133).

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Алексеев, Константин Нагаев
Теги: Следственный Комитет РФ, Уголовное дело, Убийство
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