Адвокат сообщил об отказе СК возбудить дело против отца сестер Хачатурян

Уголовное дело против отца сестер Хачатурян отказались расследовать из-за его смерти. Адвокат пояснил, что такой отказ не является реабилитацией, так как в постановлении перечислены «преступления, которые он совершил»

Сестры Ангелина (в центре) и Крестина (на втором плане) Хачатурян (Фото: Мосгорсуд / ТАСС)

Следователи не будут заводить уголовное дело на отца сестер Хачатурян Михаила, сообщил РБК адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

«Ничего удивительного не произошло, потому что в любом случае сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью. Это постановление не реабилитирующее, так как в нем перечислены преступления, которые он совершил, как установленный факт», — сказал он.

Родственники могут не согласиться с этим постановлением, чтобы реабилитировать умершего и доказать его невиновность. В таком случае против Михаила Хачатуряна возбудят дело, пояснил юрист.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин подтвердил РБК, что постановление об отказе в возбуждении дела не реабилитирует отца сестер. Если родственники хотят, чтобы дело было реабилитирующим, им нужно снова подавать в суд, добавил он.