СМИ сообщили о росте суммы ущерба в деле о хищениях в «Югре» в 27 раз

СМИ сообщили о росте суммы ущерба в деле о хищениях в «Югре» в 27 раз

По данным газеты «Коммерсантъ», сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла почти в 27 раз — с 7,5 млрд до 200 млрд руб. Финансовая организация была признана банкротом в прошлом году

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Соучастие в хищении 200 млрд руб. из обанкротившегося банка вменяют экс-директору московского филиала «Югры» Нине Черновой, а также бывшему главному акционеру банка Алексею Хотину и другим фигурантам дела, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Чернову задержали в начале июня, тогда речь в деле шла о хищении 7,5 млрд руб. из банка. По версии следствия, женщина выдавала заведомо невозвратные кредиты. Она была арестована Басманным судом и отправлена в СИЗО.

В сентябре 2018 года, на момент банкротства «Югры», временная администрация оценивала дыру в капитале организации в 160,9 млрд руб. При этом победившее в конкурсе по оказанию банку услуг по работе с проблемными активами ООО «Вектор плюс» имеет в работе 470 просроченных кредитов на более чем 247 млрд руб., в суды уже подали иски на 282 млрд руб.

ЦБ отозвал у «Югры» лицензию в июле 2017 года. Это решение регулятор объяснил неисполнением банком федеральных законов и нормативных требований: на тот момент Банк России оценивал активы «Югры» в 51 млрд руб., тогда как обязательства составляли 199,3 млрд.