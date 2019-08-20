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AbbVie $77 (+16,37%) прогноз CFRA к 24.07.20
OBUV ₽103 (+82,62%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
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Общество ,  
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СМИ сообщили о росте суммы ущерба в деле о хищениях в «Югре» в 27 раз
По данным газеты «Коммерсантъ», сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла почти в 27 раз — с 7,5 млрд до 200 млрд руб. Финансовая организация была признана банкротом в прошлом году
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Соучастие в хищении 200 млрд руб. из обанкротившегося банка вменяют экс-директору московского филиала «Югры» Нине Черновой, а также бывшему главному акционеру банка Алексею Хотину и другим фигурантам дела, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Чернову задержали в начале июня, тогда речь в деле шла о хищении 7,5 млрд руб. из банка. По версии следствия, женщина выдавала заведомо невозвратные кредиты. Она была арестована Басманным судом и отправлена в СИЗО.

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Альфа-банк заложил риск уголовного дела в договор о кредите Хотина

В сентябре 2018 года, на момент банкротства «Югры», временная администрация оценивала дыру в капитале организации в 160,9 млрд руб. При этом победившее в конкурсе по оказанию банку услуг по работе с проблемными активами ООО «Вектор плюс» имеет в работе 470 просроченных кредитов на более чем 247 млрд руб., в суды уже подали иски на 282 млрд руб.

ЦБ отозвал у «Югры» лицензию в июле 2017 года. Это решение регулятор объяснил неисполнением банком федеральных законов и нормативных требований: на тот момент Банк России оценивал активы «Югры» в 51 млрд руб., тогда как обязательства составляли 199,3 млрд.

В апреле 2019 года по подозрению в хищении задержали Хотина, суд отправил его под домашний арест. Из материалов следствия стало известно, что уголовное дело возбудили после письма главы ЦБ Эльвире Набиуллиной, текст которого в суде не озвучивали.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Югра», дело о хищениях, ущерб
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