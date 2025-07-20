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Бизнес поспорил с даными о массовом потоке туристов из ЕС в Калининград

Турбизнес об очередях на границе: массового потока иностранцев в Калининград нет
Массового потока иностранных туристов в регион нет, основными гостями являются те, кто приезжает по личным причинам (семейные визиты, деловые поездки) или использует область как транзитный пункт, пояснили представители турбизнеса
Калининград
Калининград (Фото: Виталий Невар / РИА Новости)

Говорить о полноценном туристическом потоке из-за рубежа в Калининградской области преждевременно, поскольку основные гости региона — те, кто приезжает по личным причинам (семейные визиты, деловые поездки) или использует область как транзитный пункт, рассказали РБК представители турбизнеса.

«Известия» и телеграм-канал SHOT ранее опубликовали кадры очередей на границе с Калининградской областью, куда, по их данным, массово едут польские и немецкие туристы из-за более дешевых туров, чем по Европе.

Массового потока иностранных туристов в Калининградскую область никогда не было, сказала местный экскурсовод Екатерина Катенкова.

«Иностранных туристов и раньше было немного. До пандемии иногда на своих машинах приезжали немцы, например. Но массово это не было. А сейчас именно с туристическими целями нет почти никого», — рассказал она.

Сейчас основными гостями региона являются те, кто навещает родственников или едет транзитом. «Они приезжают в область, в аэропорту оставляют машину и летят к родственникам в большую Россию. Как они часто сами рассказывают, так удобней и дешевле», — пояснила экскурсовод.

Поляки и литовцы, по наблюдениям Катенковой, приезжают чаще всего по деловым вопросам или за товарами, которые у них дома стоят дороже. Китайские туристы появляются редко — за сезон лишь несколько небольших групп по три-четыре человека.

Наибольший интерес иностранцев к региону, по ее словам, был в 1990-е годы, когда сюда приезжали немцы — бывшие жители и их потомки, сейчас таких гостей почти нет. Те, кто сейчас приезжает из Германии, — чаще всего выходцы из бывших советских республик, в основном Казахстана, которые переехали в Европу, но сохранили связи с Россией, пояснила экскурсовод.

«Поэтому туристического потока со стороны иностранцев нет вообще, так как едут единицы, самостоятельно, на своих авто — совместить приятное с полезным: и родственников навестить, и погулять немного. Им с точки зрения туризма область, я думаю, мало интересна, у них есть и замки, и пляжи, и хорошие рестораны, и аквапарки и т.п. А у нас туристическая инфраструктура если не на нуле, то совсем не на высшем уровне, мягко скажем», — заключила Катенкова.

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Политика

Руководитель отельного направления представительства Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) в Калининградской области, директор Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского муниципального округа Сергей Куренков согласен с тем что основной поток иностранцев в регионе связан с семейными визитами и бизнес-поездками, а не с отдыхом.

По его словам, Калининградская область привлекает зарубежных гостей в основном по двум причинам: визиты к родственникам и деловые поездки. Большинство зарубежных гостей региона — это соотечественники, проживающие в Германии, Швеции, Нидерландах и других европейских странах, рассказал он. Они используют область как удобный транзитный пункт для поездок в другие регионы России или для посещения родных.

Вторую группу составляют бизнес-туристы из соседних стран — Литвы, Польши, Латвии, а также из Китая и ряда других стран, сказал Куренков. Отдельные категории иностранных гостей — медицинские туристы, преимущественно из Германии и других стран Европы, которые приезжают за доступными стоматологическими услугами, а также владельцы недвижимости, приезжающие в регион для зимовки из-за низких коммунальных тарифов, поянил он.

«Если говорить о классическом туристическом потоке, иностранных граждан, приезжающих в Калининградскую область с целью отдыха, немного. Это единичные визиты. <...> Кроме того, нельзя сказать, что с 2018–2019 годов произошел значительный рост числа иностранных гостей. Изменился скорее формат их передвижения. Если раньше они могли прилетать прямыми рейсами — например, из Кельна в Москву, то теперь из-за ограничений они едут автомобилями, стоят в многокилометровых пробках на границе с Калининградской областью. Возможно, именно из-за невозможности использовать авиатранспорт и железнодорожный транспорт, автопоток стал заметнее», — объяснил Куренков.

Очереди на границе в летний сезон он также связывает со школьными каникулами в европейских странах. «Кроме того, стоит учитывать работу пограничных и таможенных служб сопредельных с Калининградом стран, которые сейчас настроены, мягко говоря, недоброжелательно. Они часто устраивают проверки, обыски, досмотры, что также влияет на длительность прохождения границы», — добавил Куренков.

По словам владельца и гендиректора компании «Балтма Турс» Михаила Друтмана, с 2020 года иностранного турпотока в Калининградской области фактически нет, иногда приезжают индивидуальные туристы, но это единичные случаи. Основной поток сейчас — российские туристы, рассказал Друтман.

«На протяжении 30 лет я занимался приемом туристов из Европы — в сезон доходило до 20 тыс. человек. Но, как вы, вероятно, знаете, за последние пять лет этот поток полностью исчез, и в ближайшей перспективе его возвращение не предвидится», — сказал он.

На этой неделе МИД Польши рекомендовал полякам не ездить в Россию. В связи с закрытием генерального консульства «возможность оказания помощи гражданам Польши ограничена», заявили там. В июле Москва объявила о закрытии польского консульства в Калининграде с 29 августа. В мае Варшава решила закрыть российское консульство в Кракове. МИД Германии также призывал граждан не ездить в Россию.

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