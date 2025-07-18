Власти Польши рекомендовали своим гражданам не посещать Россию

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МИД Польши рекомендовал польским гражданам не ездить в Россию из-за боевых действий на Украине, а также тем, что Польша находится в российском списке недружественных стран.

«Министерство иностранных дел не рекомендует совершать поездки в Россию в связи с войной и признанием Польши властями Российской Федерации недружественным государством», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

В министерстве предупредили, что возможности оказания помощи польским гражданам ограничены из-за сокращения консульского персонала.

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