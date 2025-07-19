Первые туристы из России описали отдых на курорте в Северной Корее

Новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма на днях посетили первая группа российских туристов и Сергей Лавров. Что собой представляет витрина пляжного туризма в КНДР — в репортаже РБК

Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК

Как на северокорейском побережье появился курорт для россиян

В конце июня лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой и дочерью торжественно открыл новую курортную зону «мирового класса» неподалеку от города Вонсана, расположенного на побережье Японского моря. Раньше там находился военный аэродром, который к открытию курорта трансформировали в гражданский аэропорт с Duty Free и кафе. Но неподалеку по-прежнему находится ракетный полигон, с которого КНДР регулярно проводит запуски баллистических ракет (последний был зафиксирован в мае).

Курорт Вонсан-Кальма растянулся почти на 5 км песчаного побережья полуострова Кальма. Его строительство началось в 2018 году; тогда декларировалась амбициозная цель привлекать до 1 млн иностранных туристов ежегодно, но пока доступ на него открыт только для россиян. «Я надеялся, что открытие курорта в Вонсане послужит сигналом к более широкому возрождению международного туризма, но, к сожалению, пока этого не происходит», — заявил Би-би-си Роуэн Бирд, соучредитель компании Young Pioneer Tours, которая в допандемийные годы организовывала в КНДР туры для западных туристов.

По данным западных СМИ, в Вонсане прошло детство Ким Чен Ына, хотя официально эту информацию северокорейские власти не подтверждают. Выступая на открытии курорта, лидер КНДР отметил, что развитие туризма внесет вклад не только в развитие этого региона, но и всей экономики страны: иностранные гости могут стать дополнительным источником твердой валюты для государства, находящегося под жесткими международными санкциями.

11–13 июля Вонсан-Кальму посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На прошедшей там встрече с северокорейским лидером он признался, что после рекламы российского посла в КНДР Александра Мацегоры, присутствовавшего на торжественной церемонии открытия зоны, «не смог устоять» от предложения посетить ее. Российский министр предположил, что туры в Вонсан-Кальму будут пользоваться спросом у жителей российского Дальнего Востока, а потому профильные ведомства уже в ближайшее время займутся тем, чтобы установить с Вонсаном прямое воздушное и паромное сообщение. «Наши северокорейские друзья выразили заинтересованность в том, чтобы на замечательном курорте Вонсан и других курортах КНДР было побольше россиян», — сказал министр сопровождавшим его российским журналистам.

Согласно туристической карте курорта, иностранным визитерам предлагается размещение в шести отелях европейского типа и премиального уровня (судя по нумерации, в перспективе их число должно вырасти до 17), а также 37 гостиницах — «рёгванах» (примерно соответствуют уровню «три звезды»). Также, согласно карте, в курортной зоне возможна аренда квартир и есть кемпинг у озера, но их готовность к приему туристов РБК подтвердить не удалось. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) утверждает, что на курорте единовременно могут быть размещены примерно 20 тыс. отдыхающих. Песчаные пляжи уже оборудованы шезлонгами, раздевалками и камерами хранения. На территории курорта, судя по карте, работают несколько кафе, аптека, аквапарк, парк развлечений, поле для мини-гольфа, кинотеатр, парашютная школа и центр видеоигр — проверить, так ли это, не позволил график работы журналистского пула, но пара заведений вблизи гостиниц, где разместили российскую делегацию, все же подавали признаки жизни, а вдоль побережья время от времени курсировал туристический трамвай.

Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК

Как отдохнула первая группа российских туристов

Как раз во время визита российского министра на курорте Вонсан-Кальма находилась и первая группа российских туристов — 13 человек. Их пляжный отдых едва не сорвался, рассказали они РБК. На второй вечер в Пхеньяне, знакомство с которым обязательно входит во все туры по КНДР, русскоговорящие гиды, неотступно сопровождавшие соотечественников, сообщили, что вылет в Вонсан, где группа должна была провести три дня, отменяется, но вместо него будут предложены другие экскурсии. Это вызвало всеобщее разочарование, но вскоре гиды вернулись с другой новостью: для россиян организуют специальный поезд до Вонсана. Автобус доставил группу прямо к перрону. «Целый поезд для 13 человек — это просто немыслимо! Он был новый, очень удобный, с кондиционерами», — поделились Дарья из Москвы и Анастасия из Петербурга. Дорога до курорта заняла около десяти часов.

Людмила из Владивостока восприняла изменение программы недельного тура как приятный бонус: «Мне даже было интересно проехаться на поезде, потому что я впервые увидела, что такие горы, которые они рисуют на своих картинах, действительно существуют. Посмотреть страну из поезда тоже очень интересно». «На самолете мы этого всего, конечно же, не увидели бы: рисовые поля с яркой зеленью, голубым небом и чистыми реками. Впечатлений масса!» — вторил ей Олег. Впрочем, затем последовала еще одна накладка: вместо обещанного отеля «Чаммэ» туристов поселили в другой, так как первый заняли журналисты пула министра иностранных дел России и экипаж его борта. Туристам пообещали компенсировать разницу в стоимости.

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О Вонсан-Кальме они узнали по-разному: Людмила увидела рекламу по ТВ, а Анастасия и Дарья вдохновились роликами блогеров, побывавших в КНДР. Пляж превзошел ожидания, говорит Анастасия. «Нам повезло, что мы первые на пляжном туре. Мы много где были, ездили на Бали три месяца назад. Но здесь прямо отдых-отдых», — довольна Дарья. Все россияне единодушно хвалили дружелюбие и радушие корейцев. «Нигде еще такого не видела. Говоришь, что хочешь музыку, — тебе несут колонку тут же. Завтрак, обед, ужин — прямо все спрашивают. Мы сказали, что нам нужен чайник, чтобы разливать чай, — пришли в следующий раз, а он уже стоял на столе», — поделилась Дарья. Обратно в Пхеньян группа тоже вернулась на поезде, а затем благополучно вылетела во Владивосток, начальную и финишную точку тура.

Недельные туры в КНДР на июль—август с тремя ночами в Вонсане предлагают несколько российских компаний. Средняя стоимость — от $1,7 тыс. на человека. 18 июля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на национальное управление по туризму КНДР, что туристическая зона Вонсан-Кальма приостановила прием российских туристов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию агентства «грубейшим фейком».

Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК

Как курорт подготовили к приезду иностранных гостей

До прилета Лаврова курорт Вонсан-Кальма пустовал, рассказали РБК российские туристы, — на всей его огромной территории не было никого, кроме их группы, двух гидов и обслуживающего персонала. Однако сразу после приземления самолета российского министра курорт словно ожил — примерно в 8:30 утра на побережье хлынули толпы местных жителей, наряженных в шорты, футболки с надписями «Корея, Пхеньян» и флагом КНДР, панамы и с солнцезащитными зонтиками. Несмотря на палящее солнце, они степенно дефилировали по пляжу, а завидев российских журналистов, доставали смартфоны и делали групповые снимки на фоне новых отелей, поющих фонтанов и детских площадок. Дети были с надувными кругами, но в море не заходили.

Некоторые из «отдыхающих», как оказалось, владели русским. Когда корреспондент РБК поздоровалась с коллегами-телевизионщиками, возвращавшимися с пляжа, проходивший мимо кореец принял приветствие на свой счет и воскликнул: «Привет!» А на втором этаже гостиницы «Чаммэ» можно было наблюдать, как девушка в белой футболке с флагом КНДР и мужчина в черном костюме, казалось, круглосуточно играют в бильярд. Они стояли у зеленого сукна и в два часа ночи, когда российские журналисты возвращались с позднего ужина, и в восемь утра следующего дня, и весь вечер после завершения официальных мероприятий. Но стоило только репортерам пропасть из их поля зрения, как стук бильярдных шаров немедленно затихал.

У отеля «Кальмэги», где проходили российско-северокорейские переговоры на уровне министров иностранных дел, Лаврова встречала группа местных жителей в белых рубашках и нарядных платьях. Девушка в традиционном белоснежном наряде «чосонот» вручила министру букет цветов. Спустя полчаса после начала переговоров те же самые люди прошли мимо ожидавших в лобби журналистов, но теперь уже в образе туристов.

Доступ в город Вонсан для иностранцев ограничен. Его удалось увидеть лишь из окна автобуса, везшего министерский пул на церемонию возложения венков к монументу советским воинам. Минивэн с российскими журналистами и полицейская "Тойота" сопровождения были, казалось, единственными автомобилями во всем городе. Впрочем, на улицах и автобусных остановках было относительно оживленно, по тротуарам ездили велосипедисты, а у одной из школ выстроились в ряд пионеры в парадной форме. На перекрестках — регулировщики в белых мундирах.

Жилая застройка Вонсана — панельные здания в пять—одиннадцать этажей. Несмотря на уставший вид домов, заметно, что их регулярно подкрашивают. Балконы не застеклены, но на некоторых даже стоят блоки кондиционеров. На первых этажах жилых зданий — магазины, аптеки, закусочные и салоны связи. На улицах нет рекламы, зато повсеместно встречаются баннеры и вывески агитационной направленности. Административные постройки украшены портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК Фото: Валентина Шварцман / РБК

Во сколько в Вонсане обойдутся питание, алкоголь и интернет

В отеле «Чаммэ» работали два магазина, где можно было приобрести пляжную одежду, сувениры, сигары, а также алкогольную и косметическую продукцию с женьшенем, произведенную в самом южном городе страны Кэсоне (с 2002 по 2016 год там работал совместный с Южной Кореей промышленный парк, закрывшийся после очередного ракетного испытания КНДР). Для оплаты покупок используются браслеты со встроенным чипом, средства списываются со внутреннего счета постояльца, на который необходимо внести на ресепшен наличные — принимают исключительно американские доллары нового образца. Неизрасходованный остаток можно списать в счет проживания при выселении. Получить на руки местную валюту, даже банкноту минимального номинала в качестве сувенира, нельзя.

Самый дорогой местный алкогольный напиток, дистиллят Kaesong Koryo Insam X.O. десятилетней выдержки, в гостиничных магазинах стоит $48, 60-градусный самогон с женьшенем и змеей — $25,6, соджу — $10,9–16. Бутылка местного пива «Тэдонган» обойдется в $2. Из импортных напитков — Camus VSOP ($115,2), Martell Noblige ($150,4), Glen Michel ($176) и виски Johnnie Walker Gold Label ($123,2). Также на прилавках стояли японские безалкогольные напитки и шоколад. Цены на косметические наборы начинаются с $20, а самый дорогой — набор Kumgangsan из шести предметов в светлом кожаном чемоданчике — стоит $585.

В Duty Free аэропорта Кальма также можно было найти элитный импортный алкоголь: Hennessy X.O. ($158), Rémy Martin Reserve Cellar ($394), Camus Extra в сувенирной упаковке ($490) и 30-летний Ballantines ($537). На отдельной витрине была представлена водка: «Русский стандарт» ($18 за Gold и $20 за Original), Finlandia ($20) и Parliament ($14).

Импорт в КНДР предметов роскоши, включая элитный алкоголь, запрещен санкциями Совета Безопасности ООН.

Питание в отеле обходится в $10. Завтрак организован как шведский стол, но блюда накладывают и приносят официантки. Ужин подавался курсом из нескольких блюд: закуски, включая кимчхи, слабосоленую рыбу и рисовые пирожки «тток», суп и три основных блюда. В первый вечер министерскому пулу предлагали шашлык из говядины, рыбу в кляре и гратен с крабом, во второй — суши, рыбный стейк и медальоны из свинины. Меню было продублировано на русском языке, правда, некоторые позиции звучали загадочно: например, «ленок фри с фруктовыми» — оказалось, это амурский сиг в панировке, украшенный мандаринами.

Российские операторы связи не предоставляют роуминг в КНДР, но членам российской делегации выдали доступ к Wi-Fi по индивидуальным логинам. Для журналистов 10-минутный сеанс интернета стоил $1,7, причем сумма списывалась полностью даже при меньшем времени пользования. Социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организации) в КНДР заблокированы, но WhatsApp, Telegram и поисковик Google работают без ограничений. Однако журналисты столкнулись с проблемами при входе в VK: уведомления приходили, но войти в приложение не получалось.