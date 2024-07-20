Военкомы помешали работе крупнейшего металлургического завода Украины

На проходной завода «АрселорМиттал» военкомат провел массовую проверку, что повлияло на производственные процессы. Предприятие уже предупреждало о рисках дефицита кадров из-за мобилизации

В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) пришли с проверкой на крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», что помешало работе завода, сообщила компания в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Массовая проверка была организована на проходной, и потому часть сотрудников не смогли вовремя прийти на рабочие места.

«Такие действия поставили под угрозу производственные процессы нашего предприятия, в сегодняшних условиях пытающегося выжить и работать для государства и людей. В частности, из-за действий ТЦК не произошло своевременной приемки-передачи рабочей смены, произошла остановка одного из ключевых агрегатов прокатного производства и предприятие потерпело убытки», — сказано в сообщении.

В «АрселорМиттал» отметили, что более 3 тыс. его сотрудников служат в ВСУ, 167 человек погибли в ходе боевых действий. «Процессы бронирования на предприятии проходят прозрачно и согласно законодательству», — подчеркнули в компании.

Действия сотрудников ТЦК были «демотивационными» и несли угрозу «дальнейшей остановки производственных подразделений предприятия», заявили в «АрселорМиттал».

Металлургический комбинат в Кривом Роге начал работу в 1934 году. В состав корпорации «Арселор Миттал» он вошел в 2007 году (с 2005-го был частью «Миттал Стил», которая затем была слита с «Арселор»). Эта корпорация в 2021 году по версии Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association) занимала второе место в мире по производству стали. У нее есть производства в 16 странах.

В мае исполнительный директор завода Мауро Лонгобардо заявил, что мобилизация ставит под угрозу работу и существование предприятия из-за потенциального дефицита рабочих. Financial Times приводила данные, согласно которым из 18 тыс. сотрудников завода были мобилизованы 3,5 тыс., 151 погиб, 38 числились пропавшими без вести.

В основном забирали машинистов локомотивов, электриков и механиков. Повестки рассылали через головной офис ArcelorMittal. Некоторые сотрудники, к которым менеджеры по подбору персонала подходили с повестками, покидали завод и не возвращались. Потенциальные новые работники стараются «держаться подальше от компании».

Президент Владимир Путин в июне исключал новую мобилизацию в России. Он пояснил, что нынешнего контингента было бы недостаточно, если бы армия хотела просто максимально быстро достичь целей военной операции, однако военные придерживаются тактики выдавливания украинских сил в Донбассе.