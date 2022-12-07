Минобороны сообщило об ударе по заводу ArcelorMittal в Кривом Роге
Вооруженные силы Российской Федерации 6 декабря высокоточным оружием нанесли ракетные удары по одному из цехов металлургического комбината ArcelorMittal, сообщило Минобороны в Telegram.
В результате этого удара в одном из цехов металлургического комбината были уничтожены более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS. «Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения», — говорится в сообщении ведомства.
Вечером 6 декабря мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетном ударе «по объекту промышленной инфраструктуры». Город расположен в западной части Днепропетровской области Украины.
Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали украинские спецслужбы. Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры Евросоюза, США и других западных стран.
В конце ноября Кремль указал, что удары наносятся по объектам, «прямо или косвенно» имеющим отношение к военному потенциалу, считая, что те подлежат уничтожению.
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков советовал Киеву «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», чтобы вывести жизнь в стране «в нормальное русло».