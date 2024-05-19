Крупнейший производитель стали на Украине счел мобилизацию угрозой заводу

Из-за мобилизации у крупнейшего производителя стали на Украине ArcelorMittal может возникнуть дефицит работников, что ставит под угрозу существование предприятия. Женщин стали чаще нанимать на тяжелые работы

Рабочий в сталелитейном цехе металлургического завода ArcelorMittal Кривой Рог (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

Мобилизация ставит под угрозу существование крупнейшего украинского производителя стали ArcelorMittal, на предприятии в Кривом Роге может возникнуть дефицит рабочих, заявил Financial Times исполнительный директор завода Мауро Лонгобардо.

«Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно [персонала] для работы. Мы говорим здесь о существовании компании», — сказал он.

По данным газеты, с начала военной операции на Украине из 18 тыс. работников завода были мобилизовано 3,5 тыс. Погибли около 151 сотрудника предприятия, еще 38 числятся пропавшими без вести. Редактор заводского еженедельника «Металлург» Татьяна Филяева заявила: «Мы пишем по крайней мере один некролог каждую неделю».

В основном забирали машинистов локомотивов, электриков и механиков. Военкоматы рассылали уведомления о призыве через головной офис ArcelorMittal. Руководитель отдела кадров компании в Европе Анджей Выпич рассказал, что в нескольких случаях, когда менеджеры по подбору персонала подходили к работникам с повестками о призыве, сотрудники покидали завод и не возвращались.

Сейчас, по словам Лонгобардо, рекрутеры также стоят у входа во время пересменки, что побудило некоторых сотрудников вернуться домой и заявить о болезни, а потенциальных новобранцев — «держаться подальше от компании».

Также есть сложности при найме мужчин на работу — они обязаны сначала зарегистрироваться в военкомате, «что отпугивает многих потенциальных кандидатов». В связи с этим завод нанимает больше женщин, причем если раньше он работали на административных должностях, то теперь все чаще берут на себя более физически тяжелые роли».

По словам Лонгобардо, из-за массовой мобилизации завод был вынужден сократить производство, в том числе стали, используемой для защиты энергетических объектов от воздушных ударов. Сокращение производства также привело к снижению прибыли и налоговых поступлений в бюджет, добавил он. Лонгобардо считает, что украинским властям не хватает «единого видения развития крупных предприятий»: Министерство экономики пыталось оказать поддержку, а Министерство обороны оказывало «психологическое давление» на сотрудников мужского пола.

Замминистра экономики Украины Игорь Фоменко заявил, что правительство работает над изменениями в системе, которая пока освобождает от службы часть работников предприятий, считающихся стратегически важными. В настоящее время в список таковых входят оборонные предприятия и объекты критической инфраструктуры. Но, как считает глава Европейской бизнес-ассоциации Украины (EBA), необходимо скорректировать политику, чтобы «по крайней мере, спасти предприятия, которые приносят средства в государственный бюджет».

На Украине с начала боев действует военное положение и всеобщая мобилизация. 18 мая в силу вступил закон об ужесточении мобилизации. Теперь все украинские мужчины от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военный билет, возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Остались только две категории годности к службе — «годен» и «не годен». Те, кто был признан «ограниченно годными», должны пройти повторный медосмотр для уточнения категории.

14 мая украинский кабмин внес изменения в порядок бронирования, сообщал представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, речь в основном шла о сотрудниках предприятий ТЭК и подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт и поставку оборудования.

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал систему бронирования, заявив, что в городе скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго.