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В Турции россияне отравились газом в пятизвездочном отеле

Пятеро россиян отравились газом в отеле в городе Кушадасы из-за поломки бойлера. Пострадавшим оказали помощь в больнице, они выписаны
Кушадасы, Турция
Кушадасы, Турция (Фото: Hans Lippert / imagebroker.com / Global Look Press)

В Турции в отеле Sealight Resort в городе Кушадасы на западе страны пятеро россиян отравились газом из-за сломавшегося бойлера.

Как сообщили РБК в российском посольстве, 18 июля в гостинице сломался бойлер нагрева воды, произошла утечка газа. Пять россиян попали в больницу, им оказали необходимую помощь и выписали. Туристам предоставили другие номера, и теперь жалоб ни у кого нет.

Пятизвездочный отель расположен на берегу Эгейского моря, у него есть собственный пляж. На сайте оператора Coral Travel на август предлагается тур туда на неделю по цене от 248 тыс. руб. за двоих.

О случившемся «Осторожно, новости» сообщил один из отдыхающих, Дмитрий (его имя было изменено), который приехал в отель с семьей. По его словам, утром 18 июля взрослые проснулись с сильной головной болью, ребенок упал в обморок, позднее у него начались судороги, и родители вызвали врача.

Семью направили в больницу, где были семьи из других стран из того же отеля, а также сотрудники Sealight Resort. Медики установили, что пострадавшие отравились газом. Его запаха в номерах не было, отметил Дмитрий.

К вечеру их состояние улучшилось, семью отправили в отель, там была полиция. Некоторым гостям поменяли номера, другие уехали. Sealight Resort возместил все убытки.

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В начале июля в Турции попал в ДТП автобус с российскими и белорусскими туристами, которых везли в аэропорт Антальи. Он врезался в бетонный столб. Пострадали 20 человек, среди которых 16 россиян.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Турция отравление газом россияне
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