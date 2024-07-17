Причиной смерти шести вьетнамцев в люксовом отеле Бангкока стал яд

Обстановка на месте преступления в отеле Grand Hyatt Erawan в Бангкоке (Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters) Схема с места происшествия в отеле Grand Hyatt Erawan в Бангкоке (Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters) Обстановка у отеля Grand Hyatt Erawan в Бангкоке, Таиланд (Фото: Sun Weitong / XinHua / Global Look Press)

Цианид стал причиной смерти шести вьетнамцев, которых нашли мертвыми в номере люксового отеля в центре Бангкока. Об этом сообщил Корнкиат Вонгпайсарнсин, глава отдела судебно-медицинской экспертизы в Университете Чулалонгкорна, где проводились вскрытия.

«Причиной смерти, вероятно, является отравление цианидом», — приводит его слова Bloomberg. Он добавил, что полный анализ крови даст окончательные результаты.

Цианидами называют большую группу производных цианистой кислоты. Тяжелое отравление цианидами влечет за собой паралич дыхательного центра.

Тела шести граждан Вьетнама, включая двоих, имевших второе гражданство США, нашли в пятизвездочном отеле Grand Hyatt Erawan Bangkok. Жертвами стали три женщины и трое мужчин в возрасте от 37 до 56 лет.

По предварительным данным, следы цианида нашли в термосах и чашках, из которых пили погибшие. В полиции назвали возможным мотивом отравления неудачную сделку на сумму 10 млн бат (около $278 тыс.), которую заключили четверо погибших. Посольства США и Вьетнама в Бангкоке выясняют обстоятельства инцидента.