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Общество ,  
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Причиной смерти шести вьетнамцев в люксовом отеле Бангкока стал яд

Обстановка на месте&nbsp;преступления&nbsp;в отеле Grand Hyatt Erawan в Бангкоке
Схема с места происшествия в отеле Grand Hyatt Erawan в Бангкоке
Обстановка у&nbsp;отеля Grand Hyatt Erawan в Бангкоке,&nbsp;Таиланд
Обстановка на месте&nbsp;преступления&nbsp;в отеле Grand Hyatt Erawan в Бангкоке
Схема с места происшествия в отеле Grand Hyatt Erawan в Бангкоке
Обстановка у&nbsp;отеля Grand Hyatt Erawan в Бангкоке,&nbsp;Таиланд
Обстановка на месте преступления в отеле Grand Hyatt Erawan в Бангкоке
(Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters)
Схема с места происшествия в отеле Grand Hyatt Erawan в Бангкоке
(Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters)
Обстановка у отеля Grand Hyatt Erawan в Бангкоке, Таиланд
(Фото: Sun Weitong / XinHua / Global Look Press)

Цианид стал причиной смерти шести вьетнамцев, которых нашли мертвыми в номере люксового отеля в центре Бангкока. Об этом сообщил Корнкиат Вонгпайсарнсин, глава отдела судебно-медицинской экспертизы в Университете Чулалонгкорна, где проводились вскрытия.

«Причиной смерти, вероятно, является отравление цианидом», — приводит его слова Bloomberg. Он добавил, что полный анализ крови даст окончательные результаты.

Цианидами называют большую группу производных цианистой кислоты. Тяжелое отравление цианидами влечет за собой паралич дыхательного центра.

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Тела шести граждан Вьетнама, включая двоих, имевших второе гражданство США, нашли в пятизвездочном отеле Grand Hyatt Erawan Bangkok. Жертвами стали три женщины и трое мужчин в возрасте от 37 до 56 лет.

По предварительным данным, следы цианида нашли в термосах и чашках, из которых пили погибшие. В полиции назвали возможным мотивом отравления неудачную сделку на сумму 10 млн бат (около $278 тыс.), которую заключили четверо погибших. Посольства США и Вьетнама в Бангкоке выясняют обстоятельства инцидента.

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Теги
отравление цианид Вьетнам США
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