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Общество ,  
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АТОР назвала число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Турции

АТОР: в ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 20 человек, жертв нет
Фото: fiftyeight / Fotodom / Shutterstock
Фото: fiftyeight / Fotodom / Shutterstock

ДТП с автобусом, доставлявшим российских и белорусских туристов в аэропорт Антальи, привело к травмированию 20 человек, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Об этом РБК сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По данным АТОР, в результате аварии пострадали 16 российских и четверо белорусских туристов, часть из них выписали из больниц после оказания помощи. Жертв среди отдыхающих нет, уточнила Ломидзе.

Еще пять туристов — трое белорусов и двое россиян — не пострадали, они успели на свои рейсы и улетели домой, сообщили в АТОР.

В Турции разбился автобус с российскими туристами
Общество
Фото:Walter G. Allgower / imagebroker.com / Global Look Press

Автобус с туристами врезался в бетонный столб при выезде на шоссе в окрестностях Манавгата утром 3 июля. В нем находились 18 российских и семь белорусских туристов, всего — 25 пассажиров. Водитель, по данным Nehir, был тяжело ранен и умер от полученных травм, об этом же сообщила АТОР.

Автобус получил серьезные повреждения: у него была полностью смята передняя часть.

В АТОР заверили, что страховая компания окажет пострадавшим туристам содействие и оплатит стоимость проживания и перелета на родину. По данным ассоциации, отдыхающих страховала организация «Ингосстрах».

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Теги
Турция туристы российские туристы Белоруссия АТОР новости ДТП Автобус
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