ФМБА создало универсальную вакцину для профилактики оспы

Вакцина предназначена в том числе для профилактики оспы обезьян. Специалисты уже провели доклинические исследования безопасности препарата. Теперь им предстоит исследовать его эффективность. В России выявили первый случай инфекции

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе оспы обезьян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — сказали там.

Ранее о разработке неживой вакцины от оспы Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Препарат находится на третьей фазе клинических испытаний, уточнял он.

12 июля в Роспотребнадзоре рассказали, что в России выявили первый случай оспы обезьян. Инфекцию обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. У него появилась характерная сыпь.

Болезнь у инфицированного протекает в легкой форме, его изолировали.

В России достаточно запасов вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы обезьян, заверили в Минпромторге. Вакцинация имеющимися препаратами обеспечивает примерно на 85% защиту от этого вируса, сказали в ведомстве.

В мае «Векторе» создали автономную тест-систему, которая позволяет оперативно выявлять случаи заражения обезьяньей оспой.



Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно расползаются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить это заболевание тяжелее.