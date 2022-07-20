ФМБА создало универсальную вакцину для профилактики оспы
Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе оспы обезьян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФМБА.
«Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — сказали там.
Ранее о разработке неживой вакцины от оспы Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Препарат находится на третьей фазе клинических испытаний, уточнял он.
12 июля в Роспотребнадзоре рассказали, что в России выявили первый случай оспы обезьян. Инфекцию обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. У него появилась характерная сыпь.
Болезнь у инфицированного протекает в легкой форме, его изолировали.
В России достаточно запасов вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы обезьян, заверили в Минпромторге. Вакцинация имеющимися препаратами обеспечивает примерно на 85% защиту от этого вируса, сказали в ведомстве.
В мае «Векторе» создали автономную тест-систему, которая позволяет оперативно выявлять случаи заражения обезьяньей оспой.