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В России разрабатывают действующую против оспы обезьян вакцину

Вакцина от черной, или натуральной, оспы эффективна против оспы обезьян, в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сейчас разрабатывают не живую прививку, сообщил «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

«Сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, это только «Вектор». И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую», — рассказал специалист.

По его словам, препарат находится на третьей фазе клинических испытаний. Иммунолог указал, что у россиян появится возможность делать вакцинацию от натуральной оспы не живой вакциной, эта же прививка должна работать и на вирус обезьяньей оспы.

Заражения оспой обезьян. Насколько она опасна и есть ли вакцина
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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. Он обратился в больницу с характерной сыпью, рассказали в Роспотребнадзоре, уточнив, что болезнь у молодого человека протекает в легкой форме и угрозы жизни нет. Заразившегося изолировали. Он находится в удовлетворительном состоянии.

В Минпромторге заявили, что запасов вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы обезьян, в России достаточно. В ведомстве добавили, что в России налажена система производства вакцин от натуральной оспы, которые защищают и от оспы обезьян. По данным Минздрава, вакцинация от оспы этими препаратами обеспечивает защиту от вируса оспы обезьян примерно на 85%.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Заболевание начинается с лица и постепенно расползается на тело, небольшое пятно превращается в пузырек с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно самостоятельно, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить этот вирус тяжелее.

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