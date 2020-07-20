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За день на верфях России заложили сразу шесть боевых кораблей

Присутствовавший на закладке десантных кораблей в Керчи президент России Владимир Путин заявил, что новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи и ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ
Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе «Залив» в Керчи
Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе «Залив» в Керчи (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Сразу на трех верфях России в понедельник, 20 июля, прошли церемонии закладки боевых кораблей. Лично прибывший на одну из этих верфей — завод «Залив» в Керчи — президент России Владимир Путин заверил, что потенциал судостроительных компаний будет использоваться для создания новейших кораблей всех типов.

«Россия обладает одной из самых протяженных береговых линий и выходом к трем океанам, поэтому будем и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами оружия и техники», — сказал Путин (цитата по сообщению пресс-службы Кремля).

Вместе с гендиректором «Залива» Игорем Обрубовым президент установил закладную доску на первой секции универсального десантного корабля (УДК) «Иван Рогов». Закладную доску второго УДК проекта 23900, который будет строиться на «Заливе», — «Митрофан Москаленко» — установили главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, вице-премьер Юрий Борисов и замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

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О подписании Минобороны контракта с «Заливом», по которому завод за 100 млрд руб. построит два УДК, способных нести вертолеты и десантные катера, агентство ТАСС сообщило в мае 2020 года. Ранее сообщалось, что головной корабль планируется сдать флоту до окончания текущей госпрограммы вооружения — до конца 2027 года.

С помощью систем видеосвязи президент из Керчи наблюдал за закладкой еще четырех боевых кораблей в других городах: на верфи «Севмаш» в Северодвинске прошла церемония закладки атомных подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М «Ясень-М», а на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге — фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350.

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«Воронеж» и «Владивосток» станут седьмой и восьмой многоцелевыми атомными подводными лодками проекта «Ясень-М». Две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М — «Казань» и «Новосибирск» — планируется передать флоту в 2020 году.

«Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности», — прокомментировал происходящее Путин.

«Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота», — ответил, обращаясь к Путину, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов; поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей; противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов; совместных действий с морскими десантами, дозорной службой; охраны государственных границ; обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

В середине июля на «Северной верфи» состоялось подписание приемного акта фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Кроме того, «Северная верфь» строит еще четыре фрегата — «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВМФ России, Керчь, Владимир Путин, судостроение
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