За день на верфях России заложили сразу шесть боевых кораблей

Присутствовавший на закладке десантных кораблей в Керчи президент России Владимир Путин заявил, что новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи и ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ

Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе «Залив» в Керчи (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Сразу на трех верфях России в понедельник, 20 июля, прошли церемонии закладки боевых кораблей. Лично прибывший на одну из этих верфей — завод «Залив» в Керчи — президент России Владимир Путин заверил, что потенциал судостроительных компаний будет использоваться для создания новейших кораблей всех типов.

«Россия обладает одной из самых протяженных береговых линий и выходом к трем океанам, поэтому будем и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащенные перспективными образцами оружия и техники», — сказал Путин (цитата по сообщению пресс-службы Кремля).

Вместе с гендиректором «Залива» Игорем Обрубовым президент установил закладную доску на первой секции универсального десантного корабля (УДК) «Иван Рогов». Закладную доску второго УДК проекта 23900, который будет строиться на «Заливе», — «Митрофан Москаленко» — установили главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, вице-премьер Юрий Борисов и замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

О подписании Минобороны контракта с «Заливом», по которому завод за 100 млрд руб. построит два УДК, способных нести вертолеты и десантные катера, агентство ТАСС сообщило в мае 2020 года. Ранее сообщалось, что головной корабль планируется сдать флоту до окончания текущей госпрограммы вооружения — до конца 2027 года.