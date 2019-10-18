Как выглядит названная «оружием Судного дня» подлодка «Юрий Долгорукий»

Подводная лодка стратегического назначения «Юрий Долгорукий» относится к проекту 955 «Борей» (серия АПЛ четвертого поколения). Она была заложена в середине 1990-х на «Севмашпредприятии» и выведена из стапельного цеха в 2007-м
Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» с этой лодки выполнили в 2011 году. В 2013-м крейсер передали флоту
На строительство подлодки «Юрий Долгорукий» ушло 23 млрд руб, из них 9 млрд — на работу над проектом
Экипаж крейсера — 107 человек (в том числе 55 офицеров)
Длина атомной подлодки четвертого поколения — 170 м, ширина — 13,5 м, она может погружаться на глубину до 480 м
На борту АПЛ «Юрий Долгорукий» для экипажа есть помещение для занятий спортом, место для курения, душевые и электрическая сауна
На подлодке можно разместить 16 ракет «Булава». Как отмечает издание National Interest, такие ракеты сложно перехватить: у них пологая траектория и они могут выпускать до 40 ложных целей для обхода комплексов ПВО