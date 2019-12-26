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В Петербурге на воду спустили новую подлодку «Волхов». Фоторепортаж
В Санкт-Петербурге 26 декабря спустили на воду новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов». Это второе судно проекта 636.3 «Варшавянка», корабли которого на Западе прозвали «черными дырами» за низкий уровень шума. Как выглядит подлодка — в фоторепортаже РБК
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» произведена на заводе «Адмиралтейские верфи»
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Это второй корабль серии, заказанный​ ВМФ для Тихоокеанского флота в 2016 году. Всего планируется построить шесть субмарин
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Первой лодкой в этой серии стала «Петропавловск-Камчатский», флаг на ней подняли​ в ноябре этого года
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков на торжественной церемонии спуска на воду заявил, что строительство кораблей этой серии идет согласно контракту. Все шесть лодок должны передать​ флоту до конца 2022 года
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Длина подлодки — 73 м, ширина — 10 м, она может погружаться на глубину до 300 м и находиться в автономном плавании в течение 45 суток. Экипаж лодки — 52 человека
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
На вооружении​ таких лодок шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, ударный ракетный комплекс «Калибр» и мины
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Лодки проекта 636.3 одни из самых бесшумных благодаря конструкции. В американских войсках их прозвали​ «черными дырами»
Теги: мультимедиа, подводная лодка, ВМФ, флот
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