Общество , 26 дек, 14:15
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В Петербурге на воду спустили новую подлодку «Волхов». Фоторепортаж
В Санкт-Петербурге 26 декабря спустили на воду новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов». Это второе судно проекта 636.3 «Варшавянка», корабли которого на Западе прозвали «черными дырами» за низкий уровень шума. Как выглядит подлодка — в фоторепортаже РБК
Подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» произведена на заводе «Адмиралтейские верфи»
Это второй корабль серии, заказанный ВМФ для Тихоокеанского флота в 2016 году. Всего планируется построить шесть субмарин
Первой лодкой в этой серии стала «Петропавловск-Камчатский», флаг на ней подняли в ноябре этого года
Гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков на торжественной церемонии спуска на воду заявил, что строительство кораблей этой серии идет согласно контракту. Все шесть лодок должны передать флоту до конца 2022 года
Длина подлодки — 73 м, ширина — 10 м, она может погружаться на глубину до 300 м и находиться в автономном плавании в течение 45 суток. Экипаж лодки — 52 человека
На вооружении таких лодок шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, ударный ракетный комплекс «Калибр» и мины