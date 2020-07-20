В «Роскосмосе» сообщили о замечаниях к оборудованию на Байконуре

Выявить их удалось после установки ракеты «Союз-2.1а» на стартовой площадке для запуска, намеченного на 23 июля

Ракета-носитель «Союз-2.1а» (Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС)

У специалистов «Роскосмоса» появились замечания к работе одного из агрегатов стартового комплекса космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Там отметили, что замечания выявлены при установке ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». В «Роскосмосе» заверили, что проблема будет решена в ближайшее время.

В ведомстве не уточнили, в чем конкретно заключались замечания специалистов, а также не уточнили, может ли это сказаться на планах по запуску ракеты, который намечен на 23 июля. Там заверили, что «все работы идут по графику».

Транспортировка ракеты на стартовый комплекс была проведена утром в понедельник, после чего к ней подвели фермы обслуживания.