Специалисты ФМБА прибыли на Байконур для борьбы с коронавирусом

Фото: Роскосмос

Спецборт «Роскосмоса» доставил на Байконур медиков Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) со спецоборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Специальным бортом направлены 14 специалистов агентства», — уточняется в сообщении. Кроме врачей самолет привез четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов и 6 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты.

Вместе с медицинским отрядом спецрейсом на Байконур прилетело руководство ФМБА, заместитель руководителя ФМБА Владимир Романов и начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА Михаил Ратманов.

Как сообщает «Роскосмос», в городе Байконур выявили 113 заболевших коронавирусной инфекцией, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии. На самом космодроме к 10 июля не зафиксировали случаев заражения.