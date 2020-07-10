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Специалисты ФМБА прибыли на Байконур для борьбы с коронавирусом

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Спецборт «Роскосмоса» доставил на Байконур медиков Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) со спецоборудованием для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Специальным бортом направлены 14 специалистов агентства», — уточняется в сообщении. Кроме врачей самолет привез четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов и 6 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты.

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вместе с медицинским отрядом спецрейсом на Байконур прилетело руководство ФМБА, заместитель руководителя ФМБА Владимир Романов и начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА Михаил Ратманов.

Как сообщает «Роскосмос», в городе Байконур выявили 113 заболевших коронавирусной инфекцией, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии. На самом космодроме к 10 июля не зафиксировали случаев заражения.

Специалисты ФМБА уже приезжали на Байконур из-за угрозы коронавируса. 27 июня «Роскосмос» доставил на космодром медиков агентства, 2 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ и лекарства.

Комплекс «Байконур» в виде одноименных города и космодрома арендован Россией у Казахстана до 2050 года.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, ФМБА, Байконур, Роскосмос
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