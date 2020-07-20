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За сутки от коронавируса в России умерли 85 человек

Это количество умерших от коронавируса стало минимальным с 4 мая, когда от COVID умерли 76 пациентов
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Общее число жертв коронавирусной инфекции в России достигло 12 427 человек, за сутки умерли 85 человек, сообщает оперативный штаб. Выздоровели за время эпидемии 553 602 человека.

Впервые с конца апреля в России зарегистрировали меньше 6 тыс. новых случаев заражения за сутки — 5940 человек. Из них 578 новых случаев зарегистрировано в Москве.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Количество тестов, проведенных в стране с начала эпидемии, превысило 25,2 млн.

Регионов с максимальным числом выявленных случаев заражения:

  • Москва — 234 123;
  • Московская область — 61 896;
  • Санкт-Петербург — 29 541;
  • Нижегородская область — 21 814;
  • Свердловская область — 18 023.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ученые Сколтеха в результате исследования генома SARS-CoV-2 пришли к выводу, что коронавирусная инфекция была завезена в Россию преимущественно из Европы, а не из Китая. Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало, что разнообразие коронавируса SARS-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников. Завоз вируса в разные города страны происходил в феврале-марте 2020 года в большей части из Европы.

Ученые отметили, что многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России, сейчас в стране циркулирует по меньшей мере девять вариантов коронавируса, которых нет в других странах, выяснили они.

Минобороны, которое проводило испытание вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщило, что в понедельник, 20 июля, из военного госпиталя имени Бурденко будет выписана последняя группа испытуемых.
В составе группы были 20 человек. Им вводили вакцину, разработанную совместно Министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, эпидемия, статистика
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