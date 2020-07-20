За сутки от коронавируса в России умерли 85 человек

Это количество умерших от коронавируса стало минимальным с 4 мая, когда от COVID умерли 76 пациентов

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Общее число жертв коронавирусной инфекции в России достигло 12 427 человек, за сутки умерли 85 человек, сообщает оперативный штаб. Выздоровели за время эпидемии 553 602 человека.

Впервые с конца апреля в России зарегистрировали меньше 6 тыс. новых случаев заражения за сутки — 5940 человек. Из них 578 новых случаев зарегистрировано в Москве.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Количество тестов, проведенных в стране с начала эпидемии, превысило 25,2 млн.

Регионов с максимальным числом выявленных случаев заражения: