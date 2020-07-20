За сутки от коронавируса в России умерли 85 человек

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ученые Сколтеха в результате исследования генома SARS-CoV-2 пришли к выводу, что коронавирусная инфекция была завезена в Россию преимущественно из Европы, а не из Китая. Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало, что разнообразие коронавируса SARS-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников. Завоз вируса в разные города страны происходил в феврале-марте 2020 года в большей части из Европы.
Ученые отметили, что многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России, сейчас в стране циркулирует по меньшей мере девять вариантов коронавируса, которых нет в других странах, выяснили они.
Минобороны, которое проводило испытание вакцины от коронавируса на добровольцах, сообщило, что в понедельник, 20 июля, из военного госпиталя имени Бурденко будет выписана последняя группа испытуемых.
В составе группы были 20 человек. Им вводили вакцину, разработанную совместно Министерством обороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом