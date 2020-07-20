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В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России

Фото: Mark Metcalfe / Getty Images
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images

Коронавирусная инфекция была завезена в Россию преимущественно из Европы, а не из Китая. К таким выводам пришли ученые Сколтеха после исследования генома коронавируса, передает «РИА Новости».

Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало, что разнообразие коронавируса SARS-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников. Завоз вируса в разные города страны происходил в феврале-марте 2020 года в большей части из Европы.

«Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России», — отметили в Сколтехе. В институте пояснили, что сейчас в стране циркулирует по меньшей мере девять вариантов коронавируса, которых нет в других странах.

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Исследование проводили Центр наук о жизни Сколтеха, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, Высшая школа экономики и Институт проблем передачи информации имени А.А. Харкевича на основе генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от российских пациентов в марте и апреле.

В начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что чаще всего коронавирус в Россию завозят из Италии, Испании, Германии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Голикова отмечала, что Россия смогла избежать первой волны заражения непосредственно из Китая.

Как сообщал Der Spiegel в мае, ученые из Вашингтонского университета изучили начало эпидемии COVID-19 в России и пришли к выводу, что вирус неоднократно завозился в страну из Западной Европы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Россия, Сколтех
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