В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России

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Коронавирусная инфекция была завезена в Россию преимущественно из Европы, а не из Китая. К таким выводам пришли ученые Сколтеха после исследования генома коронавируса, передает «РИА Новости».

Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало, что разнообразие коронавируса SARS-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников. Завоз вируса в разные города страны происходил в феврале-марте 2020 года в большей части из Европы.

«Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России», — отметили в Сколтехе. В институте пояснили, что сейчас в стране циркулирует по меньшей мере девять вариантов коронавируса, которых нет в других странах.

Исследование проводили Центр наук о жизни Сколтеха, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, Высшая школа экономики и Институт проблем передачи информации имени А.А. Харкевича на основе генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от российских пациентов в марте и апреле.