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ПМЭФ-2025 ,  
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Глава Минюста предложил отправлять к медиатору разводящихся супругов

Глава Минюста Чуйченко предложил отправлять к медиатору разводящихся супругов
Сюжет
ПМЭФ-2025
Пары, которые хотят развестись, можно было бы направлять «к умному, опытному медиатору», который может им «мозги вправить» и поможет сохранить семью, считает Чуйченко

Глава Минюста предложил отправлять к медиатору разводящихся супругов
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Министр юстиции Константин Чуйченко на ПМЭФ заявил, что семьям, которые хотят развестись, нужен медиатор.

«Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего, по семейным делам», — считает Чуйченко.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

По его мнению, пары, которые решили расторгнуть брак, можно было бы направлять «к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит» и поможет сохранить семью.

Осенью прошлого года в Госдуме предлагали ввести обязательные консультации с семейным психологом для супругов, которые хотят подать на развод. Чуйченко тогда также рассказывал о законопроекте, предусматривающем обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака. Речь шла о делах о разводе, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов. Целью называлось «сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В России с 1 января почти в восемь раз вырос размер пошлины за расторжение брака — с 650 до 5 тыс. руб.

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Елена Чернышова
Константин Чуйченко Минюст ПМЭФ разводы
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Константин Чуйченко
политик, министр юстиции России
12 июля 1965 года
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