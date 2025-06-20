Глава Минюста предложил отправлять к медиатору разводящихся супругов
Министр юстиции Константин Чуйченко на ПМЭФ заявил, что семьям, которые хотят развестись, нужен медиатор.
«Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего, по семейным делам», — считает Чуйченко.
По его мнению, пары, которые решили расторгнуть брак, можно было бы направлять «к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит» и поможет сохранить семью.
Осенью прошлого года в Госдуме предлагали ввести обязательные консультации с семейным психологом для супругов, которые хотят подать на развод. Чуйченко тогда также рассказывал о законопроекте, предусматривающем обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака. Речь шла о делах о разводе, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов. Целью называлось «сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
В России с 1 января почти в восемь раз вырос размер пошлины за расторжение брака — с 650 до 5 тыс. руб.
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