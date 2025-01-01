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Общество ,  
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В России пошлины за развод увеличились почти в восемь раз

В России пошлины за развод увеличились почти в восемь раз - до 5 тыс. руб.
Ранее пошлина составляла 650 руб., теперь — 5 тыс. руб. Такой же размер с 1 января и у пошлины за государственную регистрацию изменения имени
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В России с 1 января вырос размер пошлины, уплачиваемой за расторжение брака — с 650 руб. до 5000 руб.

Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака. В остальных случаях он может быть произведен напрямую органом ЗАГС.

Кроме того, увеличились пошлины за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, — теперь они тоже составляют 5 тыс. руб. вместо 1,6 тыс. руб. ранее.

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Фото:Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

В декабре советник генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова сообщила, что в 2024 году «соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения: на восемь разводов приходилось десять новых бракосочетаний». Михайлова объяснила это снижением ценностной значимости института официального брака, а также связала ситуацию с попытками «манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства».

В прошлом году Минюст начал работу над законопроектом, согласно которому может быть введена обязательная досудебная примирительная процедура по делам о расторжении брака, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов.

В 2024 году также был принят закон о создании открытого реестра должников по алиментам. В него будут включать информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, объявили в розыск.

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