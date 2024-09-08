В Госдуму внесут законопроект о консультации с психологом перед разводом

В Госдуме предложили проводить консультации с психологом перед разводом

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В Госдуму внесут законопроект об обязательной консультации с семейным психологом для пар, которые хотят развестись. Об этом сообщило «РИА Новости», которое ознакомилось с проектом документа.

Законопроект подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко. Согласно пояснительной записке к документу, обратиться к психологу должны те пары, у которых есть несовершеннолетние дети, или если один из супругов не хочется расторгать брак.

Авторы закона предлагают ввести норму для пар, попадающих хотя бы под одно из условий, по оказанию «социально-психологических услуг при расторжении брака».

Согласно ст. 22 действующего Семейного кодекса, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака развод проходит в судебном порядке. Однако развод происходит не сразу — супругам дается срок до трех месяцев для примирения.

«Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака», — говорится в п. 3 данной статьи.