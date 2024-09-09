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Минюст раскрыл детали проекта об обязательном примирении при разводе

«Ъ»: россиян могут обязать мириться до суда о расторжении брака
Законопроект об обязательном примирении до суда о расторжении брака разрабатывают для «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Процедуру предлагают и для определения места жительства детей

Минюст прорабатывает законопроект, предусматривающий обязательную примирительную процедуру при расторжении брака в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», сообщили в ведомстве «Коммерсанту».

О том, что Минюст планирует разработать законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака, на прошлой неделе сообщил глава ведомства Константин Чуйченко. Обязательную досудебную примирительную процедуру по его словам, планируется ввести по делам о расторжении брака, определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов. Также Минюст собирался предусмотреть возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака.

В ведомстве сообщили «Коммерсанту», что законопроект прорабатывается с участием представителей научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти в целях реализации госполитики в сфере защиты семьи, а также «в соответствии с Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно с целью урегулирования гражданских, административных, трудовых и экономических споров, а также по семейным вопросам, в том числе в связи с расторжением брака. Процедура является добровольной и оплачивается участниками спора.

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) рассказала изданию, что в 2023 году предложила Чуйченко ввести обязательную медиацию при разводах. Депутат сослалась на то, что действующий закон о медиации «не работает». По ее словам, Чуйченко согласился и предложил депутатам совместно разработать новый законопроект.

Накануне «РИА Новости» сообщило, что в Думу в ближайшее время внесут законопроект об обязательной консультации с семейным психологом для пар, которые хотят развестись. Документ подготовил депутат от «Единой России» Игорь Антропенко.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что обратиться к психологу должны те пары, у которых есть несовершеннолетние дети, или если один из супругов не хочется расторгать брак.

Согласно ст. 22 российского Семейного кодекса, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака развод проходит в судебном порядке. Однако это происходит не сразу — супругам дается срок до трех месяцев для примирения.

«Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака», — говорится в п. 3 данной статьи.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минюст разводы супруги брак
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