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Общество ,  
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Под Калугой убили и закопали в лесу бизнесмена из Москвы

28 мая предприниматель выехал из Москвы на встречу со своими знакомыми в Калужскую область и перестал выходить на связь. Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве в столице и Ярославле, суд арестовал их
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Тело пропавшего московского предпринимателя обнаружили в лесу в Калужской области на территории Жиздринского района, сообщил Следственный комитет по Калужской области. У захороненного на теле была огнестрельная рана.

В СК пояснили, что о пропаже мужчины в последних числах мая сообщила в полицию его жена. Он 28 мая выехал из столицы на встречу со своими знакомыми в Калужскую область и после этого перестал выходить на связь. Пропавший работал в финансовой сфере.

После обнаружения тела Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по этой статье — вплоть до пожизненного заключения. Правоохранительные органы Калужской, Ярославской областей и Москвы задержали двух подозреваемых в столице и Ярославле. Суд арестовал их.

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Вечером 12 июня мужчина устроил стрельбу рядом с монастырем Оптина Пустынь в Калужской области на трассе Козельск — Оптина Пустынь, пытаясь ограбить проезжавший мимо автомобиль. В результате пострадала женщина, она получила касательное ранение ноги рикошетом куском асфальта. Чуть позже сотрудники Росгвардии нашли и задержали стрелявшего — 31-летнего жителя города Сосенский. При себе у него были автомат и боеприпасы.

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Теги
Георгий Смирнов
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Снятие в банкоматах

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