Под Калугой убили и закопали в лесу бизнесмена из Москвы
Тело пропавшего московского предпринимателя обнаружили в лесу в Калужской области на территории Жиздринского района, сообщил Следственный комитет по Калужской области. У захороненного на теле была огнестрельная рана.
В СК пояснили, что о пропаже мужчины в последних числах мая сообщила в полицию его жена. Он 28 мая выехал из столицы на встречу со своими знакомыми в Калужскую область и после этого перестал выходить на связь. Пропавший работал в финансовой сфере.
После обнаружения тела Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по этой статье — вплоть до пожизненного заключения. Правоохранительные органы Калужской, Ярославской областей и Москвы задержали двух подозреваемых в столице и Ярославле. Суд арестовал их.
Вечером 12 июня мужчина устроил стрельбу рядом с монастырем Оптина Пустынь в Калужской области на трассе Козельск — Оптина Пустынь, пытаясь ограбить проезжавший мимо автомобиль. В результате пострадала женщина, она получила касательное ранение ноги рикошетом куском асфальта. Чуть позже сотрудники Росгвардии нашли и задержали стрелявшего — 31-летнего жителя города Сосенский. При себе у него были автомат и боеприпасы.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде