На западе Москвы произошло заказное убийство

Полицейские ищут неизвестного, который совершил заказное убийство, действует план «Перехват». Погибший жил по соседству от места происшествия

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В московском районе Фили-Давыдково на западе столицы произошла стрельба, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, сообщили РБК в пресс-службе городского управления МВД.

«По предварительной информации, совершено заказное убийство», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Погибший — мужчина 1989 года рождения. Он жил в соседнем дворе от места происшествия. Введен план «Перехват». По данным агентства, стрельба велась из автоматического оружия одиночными выстрелами. Всего нападавший совершил три выстрела — первый с небольшого расстояния, следующие два — контрольными в упор.

Жертвой стал Константин Б., сообщает телеграм-канал «112». Канал «ВЧК ОГПУ» называет полное имя — Константин Балишанский. По сведениям Shot, погибший работал системным администратором и был скейтером.

По данным «112», нападавший был в медицинской маске и темной одежде, стрельба началась у детской площадки. Он ранил мужчину в спину, тот пытался убежать, но нападавший догнал его и добил.

СК завел уголовное дело по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ст. 222 УК).