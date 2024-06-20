Бывшего совладельца «Трансфин-М» Тайчера попросили отправить под стражу

Алексей Тайчер (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Следствие просит отправить под арест бывшего совладельца лизинговой компании «Трансфин-М» и транспортной компании «СГ-Транс» Алексея Тайчера, следует из данных в картотеке дел.

Тайчера задержали в Москве 18 июня. Источники РБК сообщали об обысках и выемке документов в «СГ-Транс», а также задержании еще пятерых человек по тому же делу.

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