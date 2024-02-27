У «Трансфин-М» сменился владелец

Одна из крупнейших лизинговых компаний России «Трансфин-М» сменила основного владельца — Алексей Тайчер продал ее менеджменту. После выхода из железнодорожного бизнеса он намерен заняться инвестициями в логистику и финтех

Алексей Тайчер (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Алексей Тайчер продал «Трансфин-М» менеджменту компании — 70% акций получил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Инвестсервис» под управлением УК «Аурум Инвестмент», 30% — ЗПИФ «Талер» под управлением ООО «Тетис Кэпитал», следует из данных раскрытия информации от 22 февраля.

«Трансфин-М» зарегистрирована в 2013 году, является одной из крупнейших лизинговых компаний в России. Она специализируется на операционном лизинге вагонов. Компании принадлежит железнодорожный оператор «Атлант» и «ТМФ-Спецтехника», которая занимается майнинговым аутсорсингом и имеет крупный парк карьерных самосвалов, автогрейдеров, гидравлических экскаваторов и другой спецтехники. По состоянию на 1 апреля 2020 года в собственности «Трансфин-М» находилось 42 тыс. единиц подвижного состава, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, 450 единиц спецтехники. За 2022 год выручка компании составила 15,9 млрд руб., прибыль — 18,62 млрд руб.

По словам представителя Тайчера, компания была продана по рыночной стоимости, пишет «Коммерсантъ». По его словам, покупателями выступил менеджмент компании.

Источник издания предположил, что новыми собственниками «Трансфин-М» могли стать гендиректор Максим Анищенков и члены совета директоров Иван Благодатских и Александр Голанд, так как они получили преимущественное право выкупа акций в ходе сделки с НПФ «Благосостояние» в 2019 году. Тогда фонд продал лизинговую компанию за 32,6 млрд руб. Другой источник «Коммерсанта» рассказал о планах новых владельцев «Трансфин-М» сохранить и развить все профильные дивизионы компании, чему способствует текущая ситуация на рынке оперирования.

Еще один собеседник «Ъ» сообщил о планах Тайчера заняться инвестированием в проекты в сфере логистики и финансовых технологий.

Ранее бизнесмен занимал пост советника гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Олега Белозерова и руководил Федеральной грузовой компанией («дочка» РЖД). Он также входил в советы директоров Государственной транспортной лизинговой компании, ФГК и «Трансконтейнера».