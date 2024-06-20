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Общество ,  
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Размер «пенсии мечты» россиян превысил 48 тыс. руб.

Опрос Supejob: размер «пенсии мечты» россиян превысил 48 тыс. руб.
У некоторых категорий респондентов (москвичи; лица с доходом более 100 тыс. руб.; лица старше 45 лет) размер желаемой пенсии превышает 50 тыс. руб. При этом средний размер пенсии в 2024-м составляет около 23 тыс. руб.
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Россияне считают достойной пенсию в среднем размере 48,1 тыс. руб., следует из проведенного SupeJob опроса (есть у РБК).

У людей старше 45 лет размер пенсии мечты выше, чем у молодежи до 24 лет: 50,2 тыс. руб. против 44,3 тыс. руб. соответственно. Люди в возрасте 25 лет — 44 года считают достаточной пенсию примерно в 48 тыс.

У женщин ожидания по размеру пенсии чуть ниже, чем у мужчин (47,5 тыс. руб. и 48,7 тыс. руб. соответственно). Также есть разница в размере желаемой пенсии в зависимости от того, каков доход респондента. Те, кто получают от 100 тыс. руб., в среднем рассчитывают на пенсию в 51 тыс., а те, кто менее 50 тыс. руб., — в 44,8 тыс. руб. Люди с зарплатой в диапазоне 50-99 тыс. руб. ожидают пенсии в 49 тыс. руб.

По регионам пенсии наибольшего размера желают москвичи (51,7 тыс. руб.). Далее идут петербуржцы (51 тыс. руб.) и тюменцы (49,7 тыс.). В конце этого рейтинга — Набережные Челны и Кемерово, где пенсия мечты составляет 47,3 тыс. руб.

Опрос проводился в 438 населенных пунктах России с 1 по 18 июня этого года среди экономически активного населения старше 18 лет. В общем опросе участвовали 1,6 тыс. респондентов, еще по 1,5 тыс. — от Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 — из городов-миллионников и полумиллионников.

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Фото:Максим Константинов / Global Look Press
Согласно опросу, который Superjob проводил в декабре, среднестатистический работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47,6 тыс. руб. В ноябре 2022-го этот показатель был равен 46,4 тыс. руб., в 2021 году — 43 тыс. руб., в 2020-м — 40 тыс. руб., в 2018-м — 37,3 тыс. руб., в 2016-м — 35,2 тыс. руб.

В прошлом году глава Минфина Антон Силуанов говорил, что после индексации в 2024-м средний размер пенсий в России составит 23,2 тыс. руб. в месяц.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Пенсия опросы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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