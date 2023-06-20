Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 91,8 (+0,16) Инвестиции, 19 июн, 16:23 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 83,99 (+0,34) Инвестиции, 19 июн, 16:23
«Ъ» узнал о приостановке General Electric обслуживания турбин в России Бизнес, 06:47
В Южной Корее к сентябрю будет создано командование по операциям с БПЛА Политика, 06:21
Кулеба назвал «жесткой» встречу с африканскими лидерами Политика, 05:54
Ученые увидели угрозу для 2 млрд человек из-за таяния ледников в Гималаях Общество, 05:51
Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ «Солнцепеками» Политика, 05:32
В Бразилии изъяли более 28 т контрабандных акульих плавников Общество, 05:04
В Киеве и Львове прозвучали взрывы Политика, 04:58
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Bloomberg узнал о подготовке ЕС финансовой помощи Киеву на €50 млрд Политика, 04:29
МВД предложило блокировать расходы со счетов кибермошенников без суда Политика, 04:21
Минстрой предложил ввести стандарты и рейтинги для управляющих компаний Общество, 03:53
В США решили ввести запрет на раскрытие данных военных без их разрешения Политика, 03:38
Следственный комитет попросил продлить домашний арест Блиновской на месяц Политика, 03:30
Spiegel узнал о лишь 20 тыс. снарядов у Германии при стандарте в 230 тыс. Политика, 02:57
Байден увидел прогресс в отношениях Китая и США после визита Блинкена Политика, 02:35
Общество ,  
0 

Ученые увидели угрозу для 2 млрд человек из-за таяния ледников в Гималаях

Ученые заявили об угрозе для двух миллиардов человек из-за таяния ледников в Гималаях
По данным ученых из Международного центра комплексного развития горных районов, в Гималаях ускорилось таяние ледников и сокращается площадь вечной мерзлоты. Это может привести к уменьшению объемов пресной воды и оползням в Азии
Фото: Alex Treadway / ICIMOD / Reuters
Фото: Alex Treadway / ICIMOD / Reuters

Из-за таяния ледников в горной системе Гиндукуш в Гималаях под угрозой находится существование двух миллиардов человек, живущих на территориях, где проходят идущие с этих гор реки, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD). Центр базируется в Непале.

Гиндукуш находится на территории Афганистана и Пакистана. Несколько горных вершин здесь имеют высоту более 7 тыс. м.

Согласно исследованию ICIMOD, с 2011-го по 2022 год ледники в данном районе таяли на 65%, чем на десятилетие раньше. Это связано с выбросами из-за деятельности человека. Если их не сократить, то к концу столетия ледники растают на 80%. Это может привести к сокращению запасов пресной воды в 12 реках 16 стран региона.

Помимо таяния ледников, в Гиндукуше фиксируют сокращение площадей вечной мерзлоты. Из-за этого могут участиться оползни.

В этих горных хребтах, которые простираются более чем на 3500 километров (2175 миль) в длину от Афганистана на западе до Мьянмы на востоке, также наблюдается сокращение вечной мерзлоты, что может спровоцировать новые оползни, говорится в исследовании.

«Таяние снега, ледников и таяние вечной мерзлоты будет означать, что стихийные бедствия, по прогнозам, будут происходить чаще и будут более смертоносными и дорогостоящими», — предупредили в ICIMOD и призвали к сокращению выбросов.

Читайте на РБК Pro
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Как перестать растрачивать энергию впустую — 21 принцип и 23 правила
«300 тысяч рублей на руки»: как теперь ищут менеджеров по продажам
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле

В марте эксперты сообщили о сокращению площади ледяного покрова вокруг Антарктиды к рекордно низкому показателю с 1979 года, до 1,79 млн кв. км. Ученые отмечали, что растаявший в Антарктиде лед может поднять уровень мирового океана на несколько метров. Одна из основных проблем, которая вызывает озабоченность экспертов, — это ледник Туэйтс, известный как «ледник судного дня», в море Амундсена. В нем содержится такое количество воды, которое сможет поднять уровень моря на полметра, если ледник растает.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ледники Гималаи Азия глобальное потепление
Материалы по теме
Ученые предупредили о последствиях таяния ледника Судного дня
Общество
Берлин заявил, что мир движется к пропасти из-за глобального потепления
Политика
Совет ЕС одобрил сокращение торговли сертификатами на выбросы СO2
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter