Ученые увидели угрозу для 2 млрд человек из-за таяния ледников в Гималаях

Ученые заявили об угрозе для двух миллиардов человек из-за таяния ледников в Гималаях

По данным ученых из Международного центра комплексного развития горных районов, в Гималаях ускорилось таяние ледников и сокращается площадь вечной мерзлоты. Это может привести к уменьшению объемов пресной воды и оползням в Азии

Фото: Alex Treadway / ICIMOD / Reuters

Из-за таяния ледников в горной системе Гиндукуш в Гималаях под угрозой находится существование двух миллиардов человек, живущих на территориях, где проходят идущие с этих гор реки, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD). Центр базируется в Непале.

Гиндукуш находится на территории Афганистана и Пакистана. Несколько горных вершин здесь имеют высоту более 7 тыс. м.

Согласно исследованию ICIMOD, с 2011-го по 2022 год ледники в данном районе таяли на 65%, чем на десятилетие раньше. Это связано с выбросами из-за деятельности человека. Если их не сократить, то к концу столетия ледники растают на 80%. Это может привести к сокращению запасов пресной воды в 12 реках 16 стран региона.

Помимо таяния ледников, в Гиндукуше фиксируют сокращение площадей вечной мерзлоты. Из-за этого могут участиться оползни.

В этих горных хребтах, которые простираются более чем на 3500 километров (2175 миль) в длину от Афганистана на западе до Мьянмы на востоке, также наблюдается сокращение вечной мерзлоты, что может спровоцировать новые оползни, говорится в исследовании.

«Таяние снега, ледников и таяние вечной мерзлоты будет означать, что стихийные бедствия, по прогнозам, будут происходить чаще и будут более смертоносными и дорогостоящими», — предупредили в ICIMOD и призвали к сокращению выбросов.

В марте эксперты сообщили о сокращению площади ледяного покрова вокруг Антарктиды к рекордно низкому показателю с 1979 года, до 1,79 млн кв. км. Ученые отмечали, что растаявший в Антарктиде лед может поднять уровень мирового океана на несколько метров. Одна из основных проблем, которая вызывает озабоченность экспертов, — это ледник Туэйтс, известный как «ледник судного дня», в море Амундсена. В нем содержится такое количество воды, которое сможет поднять уровень моря на полметра, если ледник растает.