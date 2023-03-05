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Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня

Guardian: площадь ледяного кольца вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня
Ученые зафиксировали самый низкий показатель площади льда в Антарктиде за 44 года. В феврале он составил 1,79 млн кв. км. Таяние ледников грозит повышением уровня мирового океана, а также глобальным изменением климата
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды приблизилась к рекордно низкому показателю с 1979 года, сообщает The Guardian.

В 2022 году он упал до 1,92 млн кв. км, однако лед продолжил таять и к 25 февраля достиг показателя 1,79 млн кв. км. Рекорд был побит на 136 тыс. кв. км. Для сравнения эта площадь вдвое превышает площадь Тасмании, пишет газета.

«Мы видим, что льда стало меньше повсюду. Это циркумполярное событие», — приводит издание слова эксперта по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.

По словам опрошенных The Guardian ученых, судьба Антарктиды важна, потому что растаявший лед может поднять уровень мирового океана на несколько метров. Одна из основных проблем, которая вызывает озабоченность экспертов, — это ледник Туэйтс, известный как «ледник судного дня», в море Амундсена. В нем содержится такое количество воды, которое сможет поднять уровень моря на полметра, если ленник растает.

В середине февраля ученые также пришли к выводу, что таяние ледника Туэйтса грозит повышением уровня мирового океана на полметра. Размер ледника сопоставим с размером штата Флорида. Если он растает, это также может дестабилизировать соседние ледники. Это грозит тем, что уровень воды в мировом океане может подняться на 3 м.

Уменьшение площади ледяного покрова может быть вызвано сменой ветров и талой водой с суши, которая попадает в океан, отметила климатолог из Университета Монаша Ариан Пурич. Этому также способствует потепление океана. «Антарктида может показаться далекой, но изменения вокруг нее могут повлиять на глобальный климат», — предупредила Пурич.

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