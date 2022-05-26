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В РСТ сочли нерентабельной инициативу о запуске чартерных поездов в Крым

Турбизнес попросил власти региона организовать дополнительный ежедневный поезд и выразил готовность выкупать места в чартерных составах с дисконтом 20–25%, писала газета «Ъ». В РСТ усомнились в необходимости таких поездов

Руководитель комиссии по железнодорожному транспорту Российского союза туриндустрии Сусанна Старцева усомнилась, что необходимо организовывать ежедневный чартерный поезд в Крым. По ее мнению, это нерентабельно. Об этом она сказала РБК.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора компании «Ласпи» Елену Баженову сообщила, что туркомпании обратились в министерство курортов и туризма Крыма с просьбой организовать дополнительный ежедневный поезд на полуостров. Она уточнила, что инициатива последовала после совещания в министерстве. Необходимость запуска чартерных поездов мотивирована резким падением спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем, пишет издание.

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По словам Старцевой, комиссии РСТ неизвестно об обращении турбизнеса. «Надо понимать, что, когда мы говорим туристический бизнес, имеются в виду не только туроператоры, но и отельеры. О целенаправленной, консолидированной заявке, которая бы где-то обсуждалась и была направлена в крымское министерство туризма мы не слышали», — сказала она.

По ее словам, организовать чартерный поезд по аналогии с чартерными авиарейсами будет сложно. «При авиаперевозках свободы больше в силу объективных причин, а в случае с поездами нужно учитывать пропускную способность рельс, силу локомотива, за которым либо 15 вагонов, либо 24, наличие вагонов и проводников в них, возможность принимающих платформ в городах и так далее», — пояснила глава комиссии по железнодорожному транспорту.

Как отметила Старцева, «может получиться так, что туда поезд привезет людей, а обратно уедет пустой», что для перевозчика нерентабельно.

В пример железнодорожных чартеров она привела поезда, которые возили туристов в Финляндию. «20 лет назад мы очень успешно так возили туристов в Финляндию. Это было всем выгодно и всем интересно, но без системного диалога между перевозчиком и представителями бизнеса, которые могли бы гарантировать пассажиропоток, это невозможно», — заключила Старцева.

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По данным «Коммерсанта», бизнес выразил готовность выкупать места в чартерных поездах с дисконтом 20–25%. Как рассказал генеральный директор «Дельфина» Сергей Ромашкин, принимавший участие в совещании, региональные власти попросили туркомпании оценить потребности в увеличении провозных мощностей по железной дороге в рамках обсуждения перспективы организации чартеров в Крым. Министр курортов и туризма региона Вадим Волченко пояснил изданию, что увеличение регулярного и запуск чартерного железнодорожного сообщения с Крымом — часть комплекса мер по повышению его транспортной доступности.

24 мая Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 31 мая. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Ограничения на работу аэропортов впервые были введены 24 февраля, после начала военной операции на Украине. С тех пор их неоднократно продлевали.

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Елена Чернышова
турбизнес чартеры Крым РСТ
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