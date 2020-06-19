Клишас ответил на предложение из Европы изменить поправку в Конституцию

Андрей Клишас (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Утвержденные соответствующим законом и вынесенные на всероссийское голосовании поправки в Конституцию изменяться не будут, сообщает «РИА Новости». Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Андрей Клишас, отвечая на рекомендацию работающей при Совете Европы Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право).

Накануне, 18 июня, Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть изменения, которые предлагается внести в ст. 79 Конституции или отказаться от принятия данной поправки.

Поправка в эту статью предлагает закрепить за Россией право не исполнять «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации».

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы за их принятие выступило более половины тех, кто примет участие в голосовании.

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