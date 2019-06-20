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Allergan $153 (+16,9%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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ФСБ задержала за взятку главу Пушкинского района Подмосковья
Глава подмосковного Пушкинского района Евгений Жирков задержан. Ему вменяют получение взятки и превышение полномочий, рассказали источники РБК
Евгений Жирков (Фото: evgeniyzhirkov / VK)

Глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщили два близких к следствию источника РБК.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте, заявил один из источников.

О том, что сотрудники правоохранительных органов в среду, 19 июня, провели следственные действия в кабинете Жиркова, ранее сообщили в администрации района на запрос РБК.

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В администрацию Пушкинского района Подмосковья пришла полиция

Заместитель главы района Нина Ушакова заявила РБК, что вся информация была предоставлена 19 июня и другой официальной информацией на данный момент администрация не обладает. На уточняющий вопрос, был ли 20 июня глава района на рабочем месте, Ушакова сказала, что Жиркова сегодня не видела, «но не следит за его передвижениями». Министр Московской области по информационной политике Анастасия Звягина сказала РБК, что следственные действия в подмосковной администрации не комментируют.

Жирков с 2003 по 2014 год возглавлял городской округ Железнодорожный, с 2014 по 2017 год — городской округ Балашиха. Близкий к следствию источник РБК отметил, что обвинение Жиркова связано в том числе с опубликованным в 2017 году на YouTube видео, на котором человек, похожий на главу Балашихи, расположив на столе сумку с деньгами, обсуждает распределение откатов по контрактам.

Жирков перешел из Балашихи на пост главы Пушкинского района после скандала с мусорным полигоном «Кучино» летом 2017 года. В июне 2017-го во время прямой линии жители города пожаловались президенту Владимиру Путину на неприятный запах со стороны свалки. Они заявили о плохих условиях проживания рядом с полигоном. «Ведь кто-то принял решение строить здесь дома, рядом с этой свалкой, которая складывалась 50 лет. Надо вспомнить добрым словом в кавычках тех людей, кто принимал решение о строительстве», — заявил Путин.

Он распорядился закрыть свалку. Через несколько дней полигон был закрыт, а Жирков подал в отставку. В 2018 году он был назначен заместителем главы Пушкинского района, в феврале 2019-го стал главой района.

Политика
Губернатор Подмосковья нашел замену главе Балашихи

РБК направил запросы в пресс-службу СКР и Центр общественных связей ФСБ России.

Задержание Жиркова продолжило серию скандалов вокруг чиновников из Балашихи. В конце мая был задержан первый заместитель преемника Жиркова на посту главы Балашихи Алексей Коваль. Ему вменяли получение взяток от дорожных подрядчиков на сумму не менее 4 млн руб.

Позже произошел другой скандал: 19 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении руководства отдела СК по Балашихе из-за жалоб жителей на проблемы с переселением дома. Почти тысяча человек пожаловались, что живут в доме, который признали непригодным для проживания. Однако переселить их власти не смогли в течение более десяти лет.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Балашиха, Подмосковье
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В администрацию Пушкинского района Подмосковья пришла полиция
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