ФСБ задержала за взятку главу Пушкинского района Подмосковья

Глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщили два близких к следствию источника РБК.
В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте, заявил один из источников.
О том, что сотрудники правоохранительных органов в среду, 19 июня, провели следственные действия в кабинете Жиркова, ранее сообщили в администрации района на запрос РБК.
Заместитель главы района Нина Ушакова заявила РБК, что вся информация была предоставлена 19 июня и другой официальной информацией на данный момент администрация не обладает. На уточняющий вопрос, был ли 20 июня глава района на рабочем месте, Ушакова сказала, что Жиркова сегодня не видела, «но не следит за его передвижениями». Министр Московской области по информационной политике Анастасия Звягина сказала РБК, что следственные действия в подмосковной администрации не комментируют.