ФСБ задержала за взятку главу Пушкинского района Подмосковья

Жирков с 2003 по 2014 год возглавлял городской округ Железнодорожный, с 2014 по 2017 год — городской округ Балашиха. Близкий к следствию источник РБК отметил, что обвинение Жиркова связано в том числе с опубликованным в 2017 году на YouTube видео, на котором человек, похожий на главу Балашихи, расположив на столе сумку с деньгами, обсуждает распределение откатов по контрактам.

Жирков перешел из Балашихи на пост главы Пушкинского района после скандала с мусорным полигоном «Кучино» летом 2017 года. В июне 2017-го во время прямой линии жители города пожаловались президенту Владимиру Путину на неприятный запах со стороны свалки. Они заявили о плохих условиях проживания рядом с полигоном. «Ведь кто-то принял решение строить здесь дома, рядом с этой свалкой, которая складывалась 50 лет. Надо вспомнить добрым словом в кавычках тех людей, кто принимал решение о строительстве», — заявил Путин.

Он распорядился закрыть свалку. Через несколько дней полигон был закрыт, а Жирков подал в отставку. В 2018 году он был назначен заместителем главы Пушкинского района, в феврале 2019-го стал главой района.

РБК направил запросы в пресс-службу СКР и Центр общественных связей ФСБ России.

Задержание Жиркова продолжило серию скандалов вокруг чиновников из Балашихи. В конце мая был задержан первый заместитель преемника Жиркова на посту главы Балашихи Алексей Коваль. Ему вменяли получение взяток от дорожных подрядчиков на сумму не менее 4 млн руб.

Позже произошел другой скандал: 19 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении руководства отдела СК по Балашихе из-за жалоб жителей на проблемы с переселением дома. Почти тысяча человек пожаловались, что живут в доме, который признали непригодным для проживания. Однако переселить их власти не смогли в течение более десяти лет.