В администрацию Пушкинского района Подмосковья пришла полиция

Сотрудники правоохранительных органов в среду, 19 июня, провели следственные действия в кабинете главы Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, сообщили в администрации района на запрос РБК.

Там пояснили, что не знают причину следственных действий и что администрация работает в штатном режиме. При этом в приемной Жиркова РБК заявили, что 19 июня его не было на рабочем месте. Там «не владеют информацией» о появлении правоохранительных органов.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ России и обратился за комментарием к официальному представителю СК России. В пресс-службе ГУ МВД Московской области РБК порекомендовали перезвонить позднее.

Жирков возглавил Пушкинский район в феврале 2019 года. До этого он занимал пост главы Балашихи, однако 27 июня 2017 года уволился на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино».

До этого, 15 июня, житель Балашихи пожаловался Владимиру Путину на полигон во время прямой линии. Президент пообещал решить проблему и 22 июня дал месяц на закрытие «Кучино». На следующий день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился ликвидировать свалку.