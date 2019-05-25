Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

По версии СК, взятки чиновник получал от гендиректора строительной компании, которая занимается ремонтом дорог. С лета прошлого года первый заглавы администрации Балашихи получил не менее 4 млн руб. взяток

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Первый заместитель главы администрации подмосковной Балашихи задержан и арестован по обвинению в получении взятки на сумму не менее 4 млн руб., сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

«С лета 2018 года обвиняемый систематически получал от генерального директора одной из строительных компаний, занимающейся ремонтом и обслуживанием дорог, денежные средства в виде взятки в общей сумме не менее 4 млн руб.», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в обмен на это чиновник оказывал компании покровительство, заключал с ней контракты и не проводил проверку качества работ по ремонту дорог.

Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия. В СК добавили, что провели обыски по месту жительства обвиняемого и в его учебном кабинете.

«Устанавливаются иные должностные лица администрации, причастные к совершению преступления», — заявили в ведомстве.