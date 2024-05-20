В Москве с 20 мая подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте

Разовая поездка по карте «Тройка» подорожала до 57 руб., без «Тройки» — до 70 руб. «Единый» на 60 поездок стоит 3420 руб. Это второе повышение цен с октября 2023 года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве с 20 мая ступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте, как объяснял столичный дептранс, повышение цен нужно «для «дальнейшей эффективной работы транспортной системы».

Билет «Единый» на карте «Тройка» подорожал с 54 до 57 руб. за одну поездку, «90 минут» — с 81 до 85 руб. Одна поездка без карты «Тройка» по городу стоит 70 руб. вместо 65, две поездки — 140 (ранее — 130). Билет «Единый» на 60 поездок, который ранее можно было приобрести за 3150 руб., теперь стоит 3420 руб.

Фото: DtRoad / Telegram Фото: DtRoad / Telegram

Безлимитный билет по «Тройке» на сутки подорожал до 340 руб. (было 315), на трое суток — 650 руб. (с 600 руб.), на 30 дней — 2870 (с 2730 руб.), на 90 дней — 6950 (с 6600 руб.), на 365 дней — 20 500 (с 19 500 руб.).

Проезд по биометрии будет стоить 53 руб., дептранс называет этот способ самым выгодным при оплате разовой поездки.

Без изменений останутся бесплатные пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта по «Тройке», привязанной в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт»; бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД; цены на проездные для учащихся и длинные безлимитные билеты.

С 20 мая также выросли цены на проезд в электричках. Поездка по пригородным билетам внутри Москвы стоит 55 руб. Внутри Московской области или Новой Москвы, а также из Москвы в область или Новую Москву и обратно — 40 руб. за первую тарифную зону и 34 руб. за каждую следующую.

Это второе подорожание проезда на общественном транспорте в Москве за последние семь месяцев. В предыдущий раз тарифы повышали в октябре 2023 года.