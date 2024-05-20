В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте
В Москве с 20 мая ступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте, как объяснял столичный дептранс, повышение цен нужно «для «дальнейшей эффективной работы транспортной системы».
Билет «Единый» на карте «Тройка» подорожал с 54 до 57 руб. за одну поездку, «90 минут» — с 81 до 85 руб. Одна поездка без карты «Тройка» по городу стоит 70 руб. вместо 65, две поездки — 140 (ранее — 130). Билет «Единый» на 60 поездок, который ранее можно было приобрести за 3150 руб., теперь стоит 3420 руб.
Безлимитный билет по «Тройке» на сутки подорожал до 340 руб. (было 315), на трое суток — 650 руб. (с 600 руб.), на 30 дней — 2870 (с 2730 руб.), на 90 дней — 6950 (с 6600 руб.), на 365 дней — 20 500 (с 19 500 руб.).
Проезд по биометрии будет стоить 53 руб., дептранс называет этот способ самым выгодным при оплате разовой поездки.
Без изменений останутся бесплатные пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта по «Тройке», привязанной в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт»; бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД; цены на проездные для учащихся и длинные безлимитные билеты.
С 20 мая также выросли цены на проезд в электричках. Поездка по пригородным билетам внутри Москвы стоит 55 руб. Внутри Московской области или Новой Москвы, а также из Москвы в область или Новую Москву и обратно — 40 руб. за первую тарифную зону и 34 руб. за каждую следующую.
Это второе подорожание проезда на общественном транспорте в Москве за последние семь месяцев. В предыдущий раз тарифы повышали в октябре 2023 года.
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