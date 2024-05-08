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В Москве вновь подорожает проезд в городском транспорте

В Москве с 20 мая вновь подорожает проезд в городском транспорте
В последний раз тарифы увеличивались в октябре 2023 года. Теперь одна поездка без карты «Тройка» по городу обойдется в 70 руб., по «Тройке» — в 57 руб., по биометрии — в 53 руб.
Фото: РБК
Фото: РБК

В Москве с 20 мая повысятся тарифы на проезд в городском транспорте, сообщил дептранс столицы в телеграм-канале.

«Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на 2 руб.», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что тарифы на проезд в Москве скорректируют «для дальнейшей эффективной работы транспортной системы», и отметили, что с 2011 по 2024 год стоимость поездок ниже уровня инфляции почти на 30%.

Одна поездка (без карты «Тройка») по городу обойдется в 70 руб., две поездки — в 140.

Билет «Единый» на карте «Тройка» будет стоить 57 руб. за одну поездку, «90 минут» — 85.

Стоимость «Единого» на сутки составит 340 руб., на 30 дней — 2870, на 90 дней — 6950, на 365 дней — 20 500 руб.

Дептранс Москвы сообщил о восстановлении оплаты проезда картами банков
Финансы
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Проезд по биометрии будет стоить 53 руб., дептранс называет этот способ оплаты разовой поездки «самым выгодным». При оплате банковской картой или телефоном за проезд нужно будет заплатить 64 руб.

Сейчас одна поездка по билету «Кошелек» на карте «Тройка» по городу стоит 54 руб., а «90 минут» — 81 руб. Стоимость проезда без «Тройки» составляет 65 руб.

Билет «Единый» на карте «Тройка» на сутки обходится в 315 руб., на 30 дней — в 2730, на 90 дней — в 6600, на 365 дней — в 19 500 руб.

В последний раз тарифы были повышены в октябре 2023 года.

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) также сообщили о росте тарифов на проезд в электричках. Стоимость поездки по пригородным билетам внутри Москвы составит 55 руб. Внутри Московской области или Новой Москвы, а также из Москвы в область или Новую Москву и обратно проезд будет стоить 40 руб. за первую тарифную зону и 34 руб. за каждую следующую.

В пресс-службе ЦППК РБК пояснили, что «тарифы на пригородные ж/д перевозки изменятся в соответствии с постановлением правительства Москвы и распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области».

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Теги
Елена Чернышова
городской транспорт Москва тарифы повышение цен
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